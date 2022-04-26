63歲資深女星張瓊姿和郭泰源結婚29年，育有2個寶貝女兒，其中25歲長女郭思瑜繼承媽媽的美貌，不但長相姣好，還有一雙修長玉腿，近日她到球場看比賽，纖細的體態引起網友熱議。

郭思瑜22日在IG透露去棒球場看比賽，為了支持富邦悍將，還搞笑地把彩球戴在頭上跳舞，自嘲：「還好從小沒什麼志願當啦啦隊，不然這樣下去我可能真的會被自己餓死，Ok算是可喜可賀，不幸中的大幸。」不過，郭思瑜當天的球場穿搭可是很養眼的，她戴著棒球帽，把富邦藍色球衣捲起，露出無贅肉的纖腰，牛仔短褲下還有白皙的鉛筆長腿，讓許多網友羨慕又驚訝，紛紛留言：「有在吃飯嗎，也太瘦了」、「已成竹竿了」、「這樣穿搭很漂亮」。

郭思瑜跟著媽媽進入演藝圈，2019年母女倆曾在公視時代生活劇《苦力》同台演出，張瓊姿當時笑說：「跟女兒拍戲是一件幸福的事情，她變得像小時候一樣特別依賴我，我們在外景住同一間房、睡同一張床，一起討論劇本，一起出班，一起收工，這種感覺太好了，萬般辛苦皆甜蜜。」