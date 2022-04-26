IC設計服務廠智原（3035）26日召開法人說明會，第一季合併營收32.07億元，歸屬母公司稅後淨利6.70億元，同步創下歷史新高，每股淨利2.70元優於預期。智原第二季接單續強，包括委託設計（NRE）、矽智財（IP）、特殊應用晶片（ASIC）等三大產品線業績將同步呈現個位數百分比成長，法人看好智原本季營收及獲利將續創新高。

智原總經理王國雍表示，第一季各項營運指標皆持續成長，獲利成長幅度優於營收成長幅度，在ASIC接案方面，即便有大環境波動及疫情影響，在長線客群支持下，接案亦維持在正常軌道上。智原今年訂單全數接滿，在晶圓代工廠產能支援下，全年營收成長率將由年初預估的50％上修至60％。

智原第一季合併營收季增21.3％達32.07億元，較去年同期成長約1.1倍，平均毛利率雖季減1.7個百分點達49.7％，但較去年同期提升0.9個百分點，營業利益季增24.0％達7.36億元，較去年同期成長逾4.3倍，歸屬母公司稅後淨利季增39.9％達6.70億元，較去年同期成長逾2.9倍，單季獲利超過去年獲利一半以上並創歷史新高，每股淨利2.70元。