快閃記憶體大廠旺宏（2337）26日召開法人說明會，第一季合併營收115.98億元，歸屬母公司稅後淨利29.29億元，為歷年同期新高，每股淨利1.58元。旺宏董事長吳敏求表示，中國疫情封城對旺宏第一季營運影響不大，中國清零政策是讓中國當地需求減少及訂單減少，但台灣反而增加，中國地區之外的其他區域需求十分明確。

吳敏求表示，法人報告指出個人電腦等消費性電子需求疲弱，旺宏第一季的個人電腦及消費性應用出貨較上季減少18％，但非消費性出貨僅季減8％，旺宏持續增加在非消費性領域出貨動能，占比已達八成，所以與其它業務仍集中在消費性領域的同業比較將會失真。

旺宏公告第一季合併營收季減20.3％達115.98億元，較去年同期成長20.5％，平均毛利率季增1.1個百分點達48.3％，與去年同期相較成長14.0個百分點，營業利益季減21.4％達32.18億元，較去年同期成長逾1.7倍，歸屬母公司稅後淨利季減20.7％達29.29億元，與去年同期相較成長近2.2倍，每股淨利1.58元。