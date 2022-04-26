雲林縣台西鄉是全台文蛤主要產地，最近零售市場買氣佳，主要是全台確診人數不斷增加，民眾認為文蛤料理是最好的食補。台西鄉文蛤零售業者26日表示目前文蛤每台斤價格在70至110元間，居隔鬆綁後，餐廳叫貨量可望增加，價格看俏。

台西鄉文蛤養殖面積達上千公頃，產量占全台6成以上，之前因疫情延燒關係，民眾較少到餐廳聚會，餐廳叫貨量相對減少，但零售市場還維持平穩，最近居隔鬆綁，不僅零售市場買氣更佳，餐廳也開始增加叫貨量。

台西鄉姚姓文蛤零售業者表示，零售文蛤分為大、中、小，每台斤價格分別約為70、85、110元，小蛤主要作為火鍋料；中蛤用來快炒，也是一般民眾最常買的；大蛤則是送人或餐廳料理，之前中蛤最暢銷，大蛤買氣較差。

業者表示，中蛤大多是民眾買回去自煮，許多消費者認為確診人數不斷增加，多吃文蛤是最好的食補，且天氣漸熱，文蛤可以添加在各種食材提味增加食慾，居隔鬆綁後，更是須要回家補一下，文蛤是最佳選擇之一。

餐廳老闆說，確診人數增加後，餐廳生意少了3成以上，現在居隔鬆綁，訂位情況逐漸有起色，面對即將到來的51勞動節與母親節，必須先把食材準備起來，因此叫貨量比以前增加。

民眾指出，居隔鬆綁讓大家的心情比較不那麼緊繃，所以會開始上餐廳用餐，未來防疫方向是要與病毒共存，因此也會多吃一點文蛤食補一下。