三立8點檔《一家團圓》陷入疫情風暴，日前累積7例確診案例，三立26日晚間再證實有第5位演員林則希確診，「林則希今PCR確診陽性，目前居家隔離中，其餘劇組演工職人員目前都是每天快篩，結果為陰性。」

《一家團圓》劇組從4月19日開始一連串確診頻傳，從藝人李燕、張郁婕、李緻、余秉諺等演員相繼PCR陽性確診，還有3位工作人員，已有8人之多。導致劇組演職員人人自危。