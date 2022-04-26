《一家團圓》第8人確診！林則希PCR陽性 19:012022/04/26 中時 林淑娟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 飾演檢察官杜承恩的林則希也確診。（三立提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三立8點檔《一家團圓》陷入疫情風暴，日前累積7例確診案例，三立26日晚間再證實有第5位演員林則希確診，「林則希今PCR確診陽性，目前居家隔離中，其餘劇組演工職人員目前都是每天快篩，結果為陰性。」 《一家團圓》劇組從4月19日開始一連串確診頻傳，從藝人李燕、張郁婕、李緻、余秉諺等演員相繼PCR陽性確診，還有3位工作人員，已有8人之多。導致劇組演職員人人自危。 《一家團圓》黃瑄狠酸周玉蔻耍特權「鬧完妳也解隔離了」 「北一女神」蔡瑞雪拍片親吐確診症狀「燒喉嚨」靠它緩解 #一家團圓 #林則希 #PCR #確診 #劇組 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市急診每天人滿為患 醫護人員吃不消 15:272022/04/26 生活 黃舒駿心疼2歲女兒變抗疫寶寶 月做「9次PCR＋15次快篩」 14:562022/04/26 娛樂 基隆婦產科染疫4男嬰 轉院收治 04:102022/04/26 生活新聞 吳政迪掃街籲打疫苗 鄉親不知拍戲秒回打了 04:102022/04/26 娛樂新聞 基隆忠二路派出所1員警確診 匡列5同仁居隔 13:152022/04/26 生活 《我的婆婆》電影版開拍防疫高規格 大媽青蔥追靈車引警察關切 07:092022/04/26 娛樂 周玉蔻PCR一採陽二採陰 萬芳醫曝原因：沒驗錯 00:412022/04/26 生活 周玉蔻PCR到府服務爆特權 萬芳醫院家醫科主任挨告瀆職 11:422022/04/26 社會 曲艾玲全家確診曝病況 驚曝愛兒PCR 過程：不合政策 14:092022/04/26 娛樂 軍中再暴群聚感染 嘉縣＋28 創單日確診新高 13:482022/04/26 生活 國防部中將確診 邱國正採檢陰性 04:102022/04/26 生活新聞 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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