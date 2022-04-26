郭姓釣客表示，台灣魚虎已經氾濫太嚴重，一定釣不完，只希望能減少傷害。（郭姓釣客提供／張毓翎台南傳真）

上個月有民眾發現大群、素有「生態殺手」之稱魚虎，出沒在台南新營南瀛綠都心公園景觀湖，市府工務局獲悉派工浩浩蕩蕩前往捕撈，耗時2個多小時全面撒網搜尋，卻只捕到1隻，後續原本擬組民間的義工釣客團防堵，然因該處為禁釣區，最後也是不了了之。

市府工務局上個月派遣開口契約廠商到景觀湖捕撈魚虎，卻只捕到1隻魚虎，以及1隻布滿傷痕的大頭鰱魚，已無法存活。有釣魚經驗的網友看到那隻大頭鰱魚照片，直指「絕對不是魚虎咬死的」，而是被網子刮傷的，看了很心疼，根本是遭池魚之殃。

郭姓釣客指出，捕捉魚虎不能用網子捕撈，人拿著網子一接近，魚虎就迅速跑光光，而最適合的方式是使用「路亞釣」，在岸上將假餌拋投出去，誘捕魚虎上鉤，如果不小心釣到原生種如大頭鰱魚，魚的嘴巴只是像被針扎到，及時解開鉤子，把魚放回水中，牠還是能存活。

郭姓釣客提到，前陣子在景觀湖看到魚虎幼魚聚集結成「魚球」的景象，因此預估湖裡起碼有10隻以上；此外，還有不少同樣掠食性很強的泰國鱧，這些都會吞食池塘內的原生魚種，「台灣魚虎已經氾濫太嚴重，一定釣不完，只希望能減少傷害」。

郭姓釣客也建議，市府可以採核發義工證的方式，讓民間專業釣客進駐協助，減緩危害再擴大。

但對此，市府工務局回應，若有民眾在景觀湖發現魚虎現蹤，目前主要仍請契約廠商去處理，是否開放讓義工釣客來捕捉，尚在評估中，擔心一處開放後，其他地方也會要求一併開放。