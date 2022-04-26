嘉義市林森國小校舍屋頂全都建置太陽能板，生產光電。（嘉義市環保局提供／廖素慧嘉市傳真）

不只農田養殖魚塭種綠電，嘉義市28所國中小學校屋頂也都種綠電，嘉義市推展太陽光電8年，建置密度名列全國第4名，市府環保局長蕭令宜表示，今年5月底全市國中小學校太陽光電建置率達百分百。

蕭令宜表示，嘉義市自2014年推動太陽光電以來，累計設置486案太陽光電，建置密度排名全台第4高，共有6600多瓩，每年發電約860萬度電，年售電收益約730萬元。

嘉義市環保局綜合計畫科長張永信指出，本市太陽光電分3期建置，2014至2016年有2期陸續有國中小學校的校舍屋頂建置太陽能板，生產光電，第3期自2021年6月起繼續對22所國中小學校還未建置的屋頂蓋太陽能板，今年5月底將全部建置後，全市28所國中小的屋頂都有太陽能光電了。

張永信說，目前全市設置486案太陽光電，有約420多案是民宅、工廠、集合式住宅大廈，50、60案是學校及公家機關，通常建置太陽能板都是營運廠商向業主長期租用屋頂，例如國中小學校的租期就20年。

張永信說，學校賣電給台電公司獲利所得由市政府及學校對半分，這筆收入再用於建置及推廣綠能，而使用太陽光電減少碳排放，去年嘉義市減少排放約1萬4500公噸碳。

市環保局表示，為加強節能減碳，2020年起推出「建築物隔熱補助」，補助民眾裝置空氣門、新風系統、吸頂式循環扇、屋頂隔熱磚、網、漆等設施，以隔熱降溫，每1項目補助一半，一般住宅每案最高補助2萬元，總補助金額150萬元，補完為止，還有一般住宅每台冷氣清洗補助500元，每戶最多補助2台。