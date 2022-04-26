中科管理局為促進中部精準健康產業研發創新，整合ICT資通訊能量與Bio生醫產業，導入醫療照護領域，自今年起推動「中科精準健康產業跨域推升計畫」，今年共核定補助五件計畫案，包括長聖國際生技、合盈光電科技、點睛科技、台灣永生細胞台中分公司、台中榮總，補助經費約1,700萬元，涵蓋精準預防、診斷、治療與照護等領域。

該計畫透過「疾病精準預防/預測、精準診斷、精準治療與照護」等相關產品開發服務模式與補助「臨床應用與臨床驗證」，推動中部生醫產業與醫療機構合作，促成精準健康產品臨床驗證應用之相關廠商技術轉移、產品開發或整合服務模式，帶動中部精準健康領域產業發展。

今年核定計畫在「精準治療領域」主要聚焦於癌症用藥，包括癌症免疫治療合併抗體藥物之功能驗證，以及乳癌精準用藥選擇檢測套組開發，協助病患用藥前快速檢測分析，提升治療效益。

「精準預防與照護領域」包含三個主要部分，其一為非接觸式嬰兒照護系統，輔助護理人員提升嬰兒照護品質，增加安全性；其二為個人化認知協調訓練與照護之整合方案，透過產學醫跨域合作，完成臨床有效性驗證，建立失智症風險評估，並進行國內外市場拓銷；其三為針對慢性肺病病人，透過創新性生理量測裝置之臨床研究．結合人工智慧移動影像分析技術，預測健康事件風險，建立復健治療策略與後續追蹤智慧照護系統。

中科管理局表示，希望計畫可有效促進中部地區ICT資通訊、生醫產業與醫療機構能量凝聚，並進行跨域整合，藉由細胞治療、精準醫療、AI人工智慧、大數據分析、影像辨識等技術創新研發，帶動高附加價值精準健康產品開發，促成中部數位科技與精準健康產業的轉型與跨界合作，逐步建構相關產業鏈，延伸切入國內外市場，提升台灣精準健康產業產值。