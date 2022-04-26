煮完水餃後通常都會剩下一大鍋的水，倒掉覺得浪費，但直接喝又不夠美味，一名網友好奇詢問，大家會喝煮水餃剩下的水嗎？結果引起一陣熱烈討論，有內行人透露，只要多一個動作，美味一秒升級。

這名網友在《PTT》表示，煮水餃時常常會用一大鍋水，若煮完把那鍋水倒掉覺得有點浪費，畢竟水跟瓦斯也要花錢，但直接喝又有點麵粉味，好奇詢問大家，會不會喝煮水餃剩下的水，想知道該怎麼處理比較不會浪費。

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「下次你可以煮湯餃」、「直接倒掉會被老人家嫌浪費」、「餃子湯在吃完餃子喝上一碗超解膩的，我家都這麼喝」、「有聽過長輩說，這才是道地吃法」、「如果你剛好要煮濃湯可以用」。

有不少內行人建議，只要多一個動作，加料下去煮成湯就好了，例如加點紫菜跟蛋花，就能順便煮成紫菜蛋花湯，或是加柴魚醬油、打個蛋花，就變成蛋花湯；此外，還有人推薦，特別適合用來煮要勾芡的湯，像是酸辣湯或玉米濃湯。

不過也有人不以為然表示，「不會喝，覺得都是麵粉味」、「麵粉水難喝」、「水餃本身很多澱粉了，還喝澱粉煮成的湯…不太好吧」、「嫌水餃熱量不夠多？」、「沒這麼缺吧」、「這樣是能省多少？」、「洗肉洗米水你會拿來煮嗎？」。