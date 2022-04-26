胡宇威、李運慶為《親愛的亞當》中的媽媽周丹薇提前過母親節。（陳俊吉攝）

胡宇威、李運慶為《親愛的亞當》中的媽媽周丹薇提前過母親節。（陳俊吉攝）

胡宇威在《親愛的亞當》是基因編輯寶寶。（陳俊吉攝）

李運慶在《親愛的亞當》飾演平凡天真的哥哥。（陳俊吉攝）

周丹薇在《親愛的亞當》飾演企業鐵娘子。（陳俊吉攝）

胡宇威、李運慶26日為新戲《親愛的亞當》中的媽媽周丹薇提前過母親節，讓收到花束的周丹薇開心笑說：「沒做過媽媽，可以收到兒子的花很驚喜！」胡宇威日前向交往多年的陳庭妮求婚成功，而飾演哥哥的李運慶跟女友洪詩也交往2年多，他承認媽媽會催婚，總把女友當女兒般疼愛，希望兒子別讓人家等太久，他笑說：「所以我最近都不太接她電話。可能母親節時再碰個面就好！」

是否會和未婚妻陳庭妮的媽媽一起度過母親節？胡宇威大方表示：「如果時間允許的話，當然會，必須的！」坦言通常重要節日時都在工作，很難聚在一起過節，加上因為疫情，所以如何過母親節還是要視情況而定。

李運慶和胡宇威繼2013年的《真愛黑白配》後再度合作，關係從情敵轉變一對豪門裡難得感情融洽的兄弟，李運慶回憶上一次合作笑說：「當時算是情敵啦！就我們喜歡同一個女生（陳庭妮飾），現在已經變他老婆！」幽默應答，瞬間笑翻全場。

周丹薇劇中是企業鐵娘子，對基因編輯寶寶的兒子胡宇威想全盤掌控，劇中只能乖乖聽話的胡宇威，承認青少年時期也很叛逆常惹媽媽生氣，有次媽媽買新衣服給他，他在房間裡自言自語嫌衣服很醜，結果被媽媽聽到，「我聽到媽媽上階梯的腳步停下，又默默往下走」，這件事讓他自責不已，「但當時也說不出對不起」。

李運慶透露，媽媽說生他時「咕溜」一下就搞定，還說這樣的小孩比較貼心，他可能就被這句話制約，覺得自己就該是個貼心的兒子，真的從不會跟媽媽吵架，「我都是跟爸爸吵，因為爸媽會吵架，我就跟他吵，小時候覺得像看兩個酷斯拉吵啊打的，當自己長大到比酷斯拉還大，就可以站出來阻止。」李運慶妙喻爸媽關係：「沒離，他們就像病毒共存。」且自從媽媽加入慈濟後就懂得「忍」。他也自爆小時曾偷過媽媽1000元，搭計程車去200公尺外的商店換成一堆5塊錢瘋狂打電動一整天。

周丹薇則透露已數個月都沒再碰琉璃，主要是窯房都關閉，她計畫等疫情和緩就要赴義大利上課至少1個月。