新冠肺炎肆虐全球，南韓女子天團TWICE的成員Sana不幸染疫，所屬經紀公司JYP娛樂今（26日）晚間發聲明表示，TWICE飛回仁川機場前進行檢測，Sana竟被驗出陽性，其他8位成員目前是陰性，不過TWICE才剛結束日本巡迴演唱會，在台上全程沒有戴口罩表演，Sana確診的消息曝光後，外界擔心病毒恐有潛伏期。

JYP娛樂發布的官方聲明指出，Sana在4月16日抵達日本，一直到4月20日隔離期間，總共檢驗兩次PCR均是陰性，而TWICE在23日到25日舉辦的3天日本巡迴演唱會，9位成員每天都有接受快篩，全都是陰性；直到TWICE於26日準備回韓國時，Sana驗PCR時竟意外驗出陽性，JYP娛樂強調Sana已接種3劑疫苗，目前遵循日本的防疫政策，正在該國隔離，其他8名成員目前都是陰性。

聲明的文末，JYP娛樂向廣大的粉絲致意：「很抱歉讓支持TWICE的粉絲擔心，本公司會以藝人健康為最優先的考量，並全力協助藝人恢復健康，謝謝。」