台南關廟綠竹筍今年產期延遲1個半月，量雖少卻遇上疫情衝擊買氣，近日北部拍賣價格只有往年的一半。（曹婷婷攝）

台南關廟、龍崎為綠竹筍主要產地，因今年3、4月偏冷，產季延遲1個半月，預估端午後大出，惟量少卻未價揚。關廟果菜生產合作社理事主席曾凰旗說，疫情衝擊市場需求與買氣，餐廳訂單預估至少減5成，這2天台北拍賣價平均1斤50元，往年1斤有上百元行情，農民憂心後續市場價格恐受衝擊。

關廟栽種450公頃面積的綠竹筍，往年清明即開始量產，今年礙於氣候因素，產期遲滯，昨天單日到貨量為3000斤，約僅往年同期一半，預計2周後才步入盛產。

曾凰旗說，陸續啟運綠竹筍送往台北果菜批發市場拍賣，但，這2天平均1斤拍賣價格只有50元，跟以往動輒1斤上百元相比，已有明顯落差，隨著接下來產量將逐漸增加，他說，農民現在都很憂心價格直直落。

尤其，他也提到，以往沒有疫情影響，母親ˋ節前夕，接獲餐廳的綠竹筍訂單1天約可達3、5000斤，但今年餐廳訂單預估可能會大減至少5成。

曾凰旗說，去年因乾旱缺水，綠竹筍產量減少約20％，剛好又遇疫情升三級警戒，餐廳不得內用，但今年綠竹筍產量持平，政府雖未宣布三級警戒，不過，不少消費者不敢上餐廳，餐廳市場需求大減，就連批發給菜市場的攤販，也抱怨消費者買氣出不來。

龍崎區栽種約500公頃綠竹筍，龍崎區農會推廣部主任董啟聖表示，目前綠竹筍仍未大出，面對本土疫情正開始攀升，會造成綠竹筍多少影響？他說，仍待評估，不過，以頂級綠竹筍拍賣行情來看，價格確實不如往年。

他說，往年龍崎綠竹筍頂級品1斤曾拍出240元行情，去年同期也維持至少180元起跳，不過，今年頂級品拍賣價卻僅150元，未如原本預期的量少價揚。