談話節目《女人我最大》助理主持人徐凱希22日確診為新冠病毒陽性，連帶當週錄影來賓王少偉、愛雅、卞慶華、Kevin都接連中標；今(26日)徐凱希更被指控「感冒不戴口罩」，雖然經紀公司第一時間出面滅火，徐凱希還是收到了網友傳來私訊謾罵，還說她「難怪紅不起來只能當通告咖」，害她憋了滿肚子委屈，但仍舊以高EQ回應面對，並呼籲大家對確診者可多以溫暖話語代替責備。

徐凱希錄《女人我最大》前就得知自己感冒，但她被指稱當天進棚梳化完後，並沒立刻戴好口罩，還跟同場藝人聊天，結果錄完影隔天去做PCR證實確診，如今又陸續有包括王少偉、愛雅、卞慶華、Kevin等都染疫，節目已宣告暫時停錄一週。對此，徐凱希經紀公司也做出回應，希望大家不要惡意獵巫，讓確診者承受不必要的壓力。

徐凱希今(25日)稍早在IG限時動態公布網友私訊，該網友大罵她：「自己感冒不戴口罩還傳染給別人，現在疫情這麼嚴重還這麼過份，怕戴口罩妝會花掉，所以妳想到的只有自己的臉，其他人的健康都可以為了妳的自私犧牲嗎」，又說：「然後確診才在那邊道歉自責，做人真的不能這麼自私；然後要大家少點指責？拜託妳已經錯在先了，憑什麼要大家少點指責？」；該網友最後更接著狠嗆：「有夠自私的藝人，難怪紅不起來只能當通告咖」。

徐凱希遭網友謾罵「有夠自私的藝人，難怪紅不起來只能當通告咖」。（圖／取自徐凱希IG限時動態）

徐凱希本來很欣慰這次沒有出現獵巫行動，「但今天一早看到有心人士的爆料，我只想說，真的沒有人願意確診，也沒有人想故意傳播病毒」；而面對網友不理智的私訊謾罵，徐凱希還是高EQ表示：「我一直都是遵照錄影指示，也持續進行例行快篩，發生這樣的結果我也是非常內疚」，並希望在這共體時艱的時刻，「大家可以多一點溫暖話語代替責備唷」。