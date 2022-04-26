經濟部投資業務處26日舉辦「布局新南向-國際反避稅趨勢之挑戰」研討會，經濟部投資業務處處長張銘斌致詞時指出，我國在新南向國家投資的廠商眾多且型態多元，經濟合作暨發展組織OECD推出的「稅基侵蝕與利潤移轉（BEPS）2.0」，以及台灣即將上路的受控外國企業制度，對各國稅局與台商跨國企業而言都是重大挑戰。

反避稅新紀元來臨，赴新南向國家投資之台商除須了解各國投資規定及租稅優惠外，亦須特別注意稅局為確保課稅權，而積極接軌國際間的反避稅措施。

KPMG安侯建業稅務投資部副營運長丁傳倫表示，面對稅局查核重點轉變，建議台商應盡快檢視全球營運布局、交易安排與投資架構，以降低查核風險，並將永續發展概念導入稅務規劃及風險控管中，以維護商譽、在世界站穩腳步。

KPMG海外業務發展中心印尼區主持會計師葉建郎則說，我國為因應國際稅改將在2023年施行CFC，對跨國台商企業帶來大幅度影響，企業應儘速檢視投資架構，做好租稅管理。葉建郎也提醒適用個人CFC制度的台商屆時應記得申報海外營利所得，避免觸法面臨相關罰則。

近年來台商投資新南向國家的熱潮未退，KPMG安侯建業稅務投資部副總經理廖月波分享菲律賓今年3月公布的「外國投資法」修正案，該法案放寬外人投資規定、縮小僅限菲律賓人投資項目，並成立跨部會投資協調委員會，以減少外人投資障礙、促進產業技術提升，加速後疫情經濟復甦。

KPMG海外業務發展中心越南區主持會計師吳俊源提到，越南最新增值稅修正規定，包含申請增值稅退稅條件，以及實務上企業申請退稅時可能面臨之查核風險。企業在申請增值稅減免時，可能因從事的交易活動不同而適用不同規範，建議企業應關注相對應的法令，以取得減免資格，降低企業稅負成本。

最後，KPMG海外業務發展中心泰國區主持會計師張純怡則說，泰國為促進生物經濟、循環經濟以及綠色經濟（BCG）推出優惠措施，依據產業類別對國家經濟發展貢獻程度給予不同的優惠待遇。根據統計，從2020年到2021年BCG產業申請投資優惠的投資額就成長了兩倍多，張純怡建議企業投資時除善用投資優惠外，應同時維護環境永續性，以盡到企業社會責任。