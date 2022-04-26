疫情持續升溫，台北市長柯文哲今直言，居隔縮短成3＋4，在北市沒任何作為下，依北市新增確診數推估，5月4日恐怕單日確診會新增5千例，5月7日達1萬例。資深媒體人黃創夏直言，民進黨現在是「飛龍在天」，是易經之中的「九五卦」，但若疫情沒處理好、雙北選舉繼續內鬥，將可能走向「亢龍有悔」，整體無法繼續升高，還可能不小心從高空掉落在地，變成「龍戰於野」，屆時恐會「血流成河」。

黃創夏近日在網媒《震傳媒》談及民進黨年底選情表示，民進黨現在看起來順風順水，但整體國際情勢加上國內疫情急遽變化，對民進黨來說未必會一路順下去，且很可能重蹈國民黨1996、1997年的「大敗」，一夕崩盤，使台灣再度政黨輪替。

黃創夏解釋，台灣現在讓大家壓力最大的就是Omicron，目前台灣染疫人數急速上升，但大家看起來並不是那麼擔心，原因在於Omicron走向流感化、輕症化，重症比例很小，真正讓大家覺得麻煩的是因為疫情被「匡列」，給了不少台灣民眾「不確定感」，而這種不確定感若經過一段時間累積，就可能會產生一種政府沒有盡到讓人民安定的責任，那政府勢必會受到嚴重的挑戰。

黃創夏舉例，台灣的防疫模式雖然比外國好，但以外國每2至5天就翻倍的經驗來看，台灣日後確診數字會不會呈現「幾何成長」都很難說，但是當疫情無法圍堵時，政府的公衛管理單位能否迅速提出一套有效、沒有明顯漏失的行政作為，就會相當重要，包括醫療量能、應變量能、治理量能、政府都準備好了嗎？陳時中準備好了嗎？

黃創夏不諱言當疫情無法守住，政府如果又讓人民覺得滿腦袋都只在想選舉，那人民的反思將從不能諒解變成誤解，將會變成政府「最大的麻煩」。至於首當其衝的人會是誰？黃創夏表示，當然就是衛福部長陳時中。

黃創夏還說，若民進黨在雙北繼續鬥下去，將很可能重蹈國民黨1996年的選情，一夕崩盤，使台灣再度政黨輪替。

黃創夏強調，自己替民進黨選情占一卦，觀察到民進黨現在是「飛龍在天」，是易經之中的九五卦，但若疫情沒有處理好，雙北選舉繼續內鬥，將可能走向「亢龍有悔」，即整體狀況無法再繼續升高，還可能不小心從高空掉落在地，變成「龍戰於野」，恐怕屆時會「血流成河」。