桃園1名男子平時女性化打扮，今年1月點了1名男公關至到摩鐵開趴，事後卻付不出坐檯費，遭對方找來友人私刑凌虐，影片在網路曝光，該男子不但遭一夥人拿槍指著、被要求當場脫衣，還遭狂甩巴掌、毛巾甩打，之後他被拖進後車廂載至汐止山區，所幸工廠管理員發現異狀報警，警方到場逮人。

影片中該男子身穿黑色細肩帶背心、白色牛仔褲，一頭長髮與嬌小身材幾乎就像女性，他日前約1名22歲伊姓男公關，以1小時1300元價格到汽車旅館內唱歌喝酒，但隔天卻付不出坐檯費，遭男公關找來友人暴力討錢，他先遭1名女子怒甩巴掌，哭著求說會找人帶錢來，仍遭對方一夥人圍住毆打。

桃園1名男子平時女性化打扮，今年1月點了1名男公關至到摩鐵開趴，事後卻付不出坐檯費，遭對方找來友人私刑凌虐，影片在網路曝光。（翻攝自爆料公社）

桃園1名男子平時女性化打扮，今年1月點了1名男公關至到摩鐵開趴，事後卻付不出坐檯費，遭對方找來友人私刑凌虐，影片在網路曝光。（翻攝自爆料公社）

該男子遭拉扯頭髮，哭喊著對不起，之後更蹲在浴缸內痛哭，其中1名女子朝他甩耳光，還拿毛巾大力甩打，拍攝者將男子駕照曝光在鏡頭前說「性別男」，男子之後更被逼脫衣「驗身」，崩潰到哭求放過他，會盡力想辦法還錢。

據悉，男子之後還被強押上車，一夥人將他塞進後車廂，前往汐止區的工廠，過程中誤入他人工廠，被管理員發現有異、報警處理，汐止分局員警到場才意外揭開這場男公關的交易糾紛，救出遭打受傷的劉姓男子。