高雄市政府去年10月推出「高雄開就賺」活動，發行高雄券對接中央5倍券，振興受疫情影響商家，整體活動4月30日將截止，高雄經發局26日推估指出，整體活動有效帶動百億元5倍券消費落地，日月抽獎及商圈夜市券也創造百億元消費及銅板經濟，總共創造逾232.8億元效益，受振興觀光旅館業的業績成長274.93％、振興消費乘數效應逾7倍，更協助去年高雄市營利事業銷售總額首度突破5.5兆元，成長率六都第一。

高雄經發局長廖泰翔26日表示，高雄券面額50元，去年同步對接5倍券推出，不僅有完整的紙本方案協助百貨、旅宿、餐飲及美容美體、視聽歌唱、釣蝦等受疫情影響嚴重業者，更有全國唯一地方加碼對接信用卡、行動支付與電子票證的數位方案，同時，對接中央八大券，日月抽最大獎是百萬特斯拉電動車，只要有消費就能抽。

經發局指出，高雄券去年10月推出後，對產業振興效益可觀，根據財政部統計，高雄市去年11至12月餐飲業銷售額與同年7至8月疫情最嚴峻時相較，增加32億元、成長率38.8％，觀光旅館業增加8億元、成長率274.93％，百貨業更是增加64億元、成長率85.31％。此外同樣受振興的KTV視聽、美容美髮及美體按摩業，成長率也都是六都第一，顯示相關振興活動有效帶動經濟復甦成長。

廖泰翔強調，高雄券對產業振興效益顯著，全市逾2萬家、近7成店家參與，高雄銀行統計截至今年3月底兌領5倍券金額約60億元，與高雄券相關消費占比高達71.6％，與之前3倍券相較，兌領金額成長近24倍，可見高雄券引領5倍券消費落地高雄，整體推計創造232.8億元效益，其中，5倍券帶動消費落地高雄約125.4億元、抽獎帶動106.2億元消費，商圈夜市券也創造1.2億元效益。

廖泰翔指出，從日月抽活動抽獎發票登錄資料分析，截至今年3月底登錄發票達702萬張，登錄金額達108億元，平均每張發票金額達1,543元，與綁定5倍券登錄發票最低金額200元計算，高雄券帶動的消費乘數達7倍以上，來自外縣市的消費達2成，高雄券執行效益可觀。