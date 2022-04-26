加拿大央行總裁麥克蘭（Tiff Macklem）25日（周一）表示，目前「過高」的通膨可能接近高峰，該央行在下次政策決議時將考慮再升息兩碼。麥克蘭甚至不排除利率調升幅度更高的可能。

加拿大央行本月稍早宣布基準利率上調兩碼（50個基點），由0.5％調高至1.0％。加國下次決策會議訂於6月1日舉行。

麥克蘭赴眾議院財政委員會作證時表示，「我們將考慮調升50個基點。我不排除其他選項。但任何超過50個基點的決議將非比尋常。」

加拿大從1998年以來就不曾升息高於2碼。上周麥克蘭曾向記者提到，他不排除升息逾50個基點以對抗通膨的可能。該國通膨已創31年新高。

Desjardins Group總經策略部門主管曼德斯（Royce Mendes）指出，麥克蘭周一的說法暗示升息0.5個百分點可能是「基本情況」，即將公布的國內生產毛額（GDP）、就業和通膨數據都會影響升息的最終幅度。

曼德斯表示，加拿大央行可能必須迅速地將利率升至更中性的水準。