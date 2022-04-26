勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所，26日攜手台灣玉山科技協會舉辦「在不確定時代展望全球變局－台灣科技產業新契機」線上科技論壇。

台灣玉山科技協會理事長童子賢表示，全球正面臨各式變局，包括中美貿易戰的持續和自2020年開始蔓延全球的COVID-19疫情。就疫情而言，前兩年可視為對全球的期初考和期中考，而近期兩岸的疫情發展，則可視為是期末考驗。童子賢也指出，俄烏戰爭未歇，也為世界經濟投入變數，包括地緣政治風險所引起的連帶效應。

另在全球產業結構下，台灣科技產業是全球產業中相當重要的夥伴，童子賢認為，科技產業在過去數十年間為人類文明生活貢獻良多，近期亦掀起新的待關注議題，即為ESG，對環境的衝擊或為企業治理的影響皆有一定層面的重要性，他也呼籲各界需持續關注。

近年中美科技戰驅動供應鏈重組，眼前的俄烏戰爭更加劇國際地緣政治風險，新冠變種病毒、供應鏈瓶頸等問題亦同時衝擊全球經濟體。面對全球緊繃局勢，半導體業的地緣政治因素加重，各國陸續啟動半導體產能軍備競賽。

根據勤業眾信《2022全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》晶片供應短缺仍延續至2022年，供應鏈的應變能力將影響全球半導體市場供需結構是否於2023～2024年逐步達到平衡點。台灣強韌的半導體實力在全球供應鏈中擔任關鍵的角色，企業應重視供應鏈對各種風險的韌性，並加強供應鏈安全與ESG永續等隱形競爭力，以邁向國際市場為目標。

勤業眾信聯合會計師事務總裁柯志賢表示，這是一個充滿不確定性的時代，美中貿易戰、新冠肺炎疫情及近期的俄烏戰爭加劇了國際地緣政治風險，造成原物料價格上漲、通膨和供應鏈重組等問題。與此同時，新興科技的快速演變，造就電動車、元宇宙等新科技題材的應用，帶動供應鏈的晶片需求。

半導體缺貨潮自2020下半年開始，Deloitte Global預測，2022年多種晶片仍面臨短缺，但產業供需可望在2023年初逐漸平衡。面對多變的環境，台灣具備世界級的半導體製造與先進的軟硬體整合能力，應持續培養可加入國際供應鏈生態系的企業體質，並加強打造資訊安全與供應鏈安全，配合國際對於環境永續的規範，以利成為國際級企業。

台灣經濟研究院總監劉佩真指出，今年俄烏戰爭使地緣政治情勢加重，更進一步推升通膨，戰事持久且擴大將導致重要原物料之供應受阻，對全球經濟活動形成壓力，各主要研究機構紛紛下修全年全球經濟成長率的預測水準。然而，台灣經濟為外銷溫熱、內銷可期待的局面，GDP保4％仍有機率。

在科技戰持續蔓延的情勢下，各國陸續啟動半導體產能軍備競賽，追求晶片自主化成了重要國家策略之一，除了美歐晶片政策之外，中、日、韓等國家亦對本土半導體產業推出扶植策略。短期內，全球地緣政治變動對台灣半導體無害，反而發展呈現穩中透強的格局，同時也帶動了台企在台的投資，強化半導體產業群聚效益優勢。

2022年台灣半導體產值預計成長17.7％達4.8兆元台幣，以晶圓代工的推升動能貢獻度最大。展望未來，在全球強調環保、減碳當道下，半導體廠的綠色隱形競爭力之打造極為重要，故台灣綠電供應及進度、憑證的完整性將為觀察重點。

Deloitte全球高科技、媒體與電信產業研究中心總監Duncan Stewart指出，2022年多種晶片仍面臨短缺，部分零組件的訂單交付時間將延至2023年。導致晶片長期短缺的首要原因為數位轉型產生的需求，而疫情更加速擴大市場需求。

儘管如此，2021年全球半導體的銷售額已成長25％，預期今年將再成長10％，達到6,060億美元，這幾乎是1990年580億美元的10倍。以全球GDP占比衡量，2021年晶片營收比30年前增加130％。去年全球三大半導體製造商宣布，年度資本支出累計超過600億美元，在社會、生活各層面的數位轉型所驅動的需求成長下，未來無論晶片是短缺還是過剩，半導體營收在全球經濟產出的佔比有望繼續擴大。

Duncan Stewart進一步預測，2022年全球創投公司（VC）對半導體新創公司的創投熱潮短期內不會消退，主因在於「對人工智慧等新型晶片的高度需求、半導體公司整體估值飆升、各國政府投資增加、不斷成長的晶圓廠產能」四點，投資額將超過60億美元，大多數資金投向無晶圓廠（Fabless）半導體公司。

勤業眾信聯合會計師事務所高科技、媒體與電信產業負責人陳明煇會計師指出，半導體缺貨在20年前可能僅影響少部分科技公司，但當前各產業紛紛邁向數位化，晶片短缺影響的產業與應用層面非常廣。就去年晶片缺貨為例，缺乏關鍵晶片導致全球汽車產業銷售缺口達百億美元。伴隨著WiFi6和5G等技術發展，未來將有更多產業供應鏈關切半導體的發展趨勢。陳明煇建議，跨產業的管理者應理解並掌握半導體對於其產品與營運的作用，並定期追蹤半導體趨勢。

勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務部執行副總經理陳鴻棋指出，近年因應疫情與新興科技發展，高科技製造業快速推動數位轉型，智慧製造過程中藉由新式機台、感測器與物聯網設備即時取得資訊與應用，並串聯供應鏈資訊平台，經由機器學習或資料建模分析工具，提供即時而完整的決策分析資訊。

國際企業永續經營ESG評比之DJSI與MSC等指標，對網路安全與隱私的重視，是企業邁向國際市場與提升管理水平需關注的重點，台灣亦已發布「上市上櫃公司資通安全管控指引」，全面強化上市公司之資通安全與科技風險管理。全球資安威脅與網路攻擊持續加劇，特別是針對關鍵供應商資安漏洞及勒索軟體攻擊備受矚目，資安風險變得難以掌控，面對常見資訊安全風險，企業須及早進行因應變局下重構的供應鏈，企業能否有效分散風險以及數位能力可否即時反應生產調度狀況，都是企業在危機時刻展現韌性的關鍵。