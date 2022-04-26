名嘴周玉蔻25日在臉書表示「我根本沒有確診」，並稱有充分證據證明新北聯醫做她的PCR檢測時污染檢體，要求新北市長侯友宜調查此事，否則就告到底，侯對此回應：「謝謝大家，我們全力的防疫吧，謝謝。」資深媒體人黃揚明說，若周玉蔻有證據，他非常鼓勵周在隔離結束後到法院提告，讓司法來認證，但他也說，周的行為已讓醫護士氣受到打擊。

周玉蔻嗆告侯友宜，侯對此並未多加回應。（王揚傑攝）

黃揚明今天(26日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，自己看到周玉蔻說，有足夠充分的證據可以證明檢體被污染，「我非常鼓勵她在居家隔離結束後，一定要到法院按鈴申告，告新北聯醫、告侯友宜，怎麼可以這麼過分？把檢體污染成這樣，還污名化周玉蔻是確診者，證據拿出來，我最喜歡看到司法認證，是誣告？還是新北聯醫檢驗有問題？就讓司法來裁判」。

黃揚明指出，周玉蔻帶給媒體人的啟示，「就是不要害了當初幫了你的人」，很多人在這段過程中幫助她，這部分是造成醫護的困擾，某種程度上台北市長柯文哲是先知，柯曾說有兩個人在干擾台北市防疫，周玉蔻這樣的動作會讓醫護氣受到打擊。

黃揚明認為，若周玉蔻有證據，就拿出來讓大家公評，請不要把矛頭對準基層醫護，現在每天疫情不斷升溫，是對基層的考驗。至於檢體被污染，難道是侯友宜把檢體拿去污染嗎？周的質疑就是對基層醫護人員的壓力，若真有這樣的疑慮，就把證據拿出來，如果沒有，就請一定不要干擾醫護。