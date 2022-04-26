看好大陸內裝修市場發展，塗裝木皮板科定（6655）及塑合板廠綠河-KY（8444）將大陸市場列為未來3～5年營運重點。市場預期，二家建材廠未來三年大陸市場的營占可望提升3～5個百分點。

2021年，科定中國大陸市場的營占有52％；綠河大陸地區營占約為17％。

科定、綠河指出，受到大陸疫情影響，多處一線城市封城，造成去年在當地的營收下滑。但持續看好大陸市場未來發展前景，因此，未來幾年仍將透過持續拓點，建立完善物流網的方式，擴大中國大陸的營運貢獻度。

目前在北京等51個大陸一線城市有營業處或展示館；東莞、上海、無錫等地有物流中心的科定指出，待大陸疫情趨緩後，仍會選擇當地適當都會城市拓點。

主要營運地在泰國的綠河指出，對比已開發國家人造板市場結構，北美及歐盟的塑合板佔比均在60％以上，中國塑合板占比只占一成左右，塑合板產業仍有很大的發展空間。

為爭取中國大陸市場，綠河從2017年就籌劃新建塑合板三廠GPT，到2020年量產後，整個集團年產能超過144萬為亞洲第一，奠定塑合板領先地位。

綠河強調，在中國大陸市場，塑合板取代其他人造板材與實木板材的市場極大，預期未來3年，每年在中國大陸市場的營占將會呈明顯幅度的成長。