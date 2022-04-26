看好高雄5G聯網商機，鴻海集團旗下富鴻網與經濟部中企處、高雄市政府合作，26日在高雄亞灣新創園舉辦「富鴻網5G垂直整合國際加速器開訓典禮暨合作單位簽約儀式」，宣布將聯手12家入選新創公司，聚焦5G AIoT、智慧內容體感科技、海洋觀光、智慧應用及會展應用等產業領域，串聯國內外大廠、加速器提供產業資源、商務人脈及經驗，助新創團隊往最強獨角獸之路邁進。

26日的開訓儀式由富鴻網董事長邱豋崧、經濟部中企處長何晉滄、高市府經發局副局長王宏榮、以及青年局副局長顏己喨等人共同見證，並宣布包括亮典多媒體、聲麥無線、立政科技、雲城市、夯司坦國際、揚揚創新科技、普格諾斯科技、北歐綠能、大城技研、初上石、蜂電綠能及天德數位等12家新創的培訓正式啟動。

現場並邀請高雄展覽館總經理涂宇欣與聲麥、亮典、揚揚、天德等4家新創團隊簽署合作意向書，將於高雄展覽館率先展開5G應用實地驗證。

富鴻網董事長邱豋崧表示，富鴻網5G垂直整合國際加速器，近年來致力建構友善新創及創新生態系，目前已進駐高雄亞灣新創園，今年特別與經濟部中企處合作，從42家新創團隊中評選出第一階段的12組優秀團隊，逾半來自嘉義、台南、高雄，富鴻網將運用多元化資源與產業實務能量，共同推動高雄亞灣區域升級發展動能，公私協力共創永續高雄。

高雄經發局副局長王宏榮致詞時指出，高雄從早期重工業逐步轉型，製造、石化及鋼鐵等傳統產業都有智慧轉型需求，高市府除成立DAKUO數創中心、KO-IN智高點、M.ZONE大港自造特區等新創基地，聯手國營事業和國際大廠以大帶小外，未來也將以5G AIoT和半導體兩大發展主軸，結合亞灣高展館、港埠旅運中心、電競館、流行音樂中心和軟體園區等場域空間，發展科技展演、智慧娛樂及智慧港灣等創新應用，歡迎更多新創來高雄發展。

富鴻網表示，此次入選的團隊以智慧商務、智能聯網及儲能系統三大應用領域為主，提供5G智慧快取行動商情導覽、即時翻譯、智慧城市雲端物聯及綠能儲能管理等5G實務應用方案。

富鴻網指出，後續則將垂直整合國際加速器，並攜手在地的高展館、藏識科技、高雄創業台槓育成中心和海外國際公司如印尼電信Telkom的MDI投資部門、泰國電信公司的True Digital Park等資源，共同協助新創找到市場解決方案，透過場域產業實證創造商機。