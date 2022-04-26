修杰楷製作的《莉莉安的禮物》接連得獎。（TVBS提供）

TVBS X雅詩蘭黛公益微電影《莉莉安的禮物》（The Gift Of Life）今（26日）一舉拿下2022年「中國數字媒體大獎」（Campaign Digital Media Awards）銀獎。微電影由跳脫演員身份的修杰楷製作、簡嫚書執導，修杰楷得知獲獎後表示：「拍片過程中從沒想過會得獎，這部片是要傳達乳癌防治，能讓更多人關注是非常開心的事。」簡嫚書則分享自己擔任導演的契機。

《莉莉安的禮物》繼去（2021）年12月榮獲「布拉格國際電影節」中「最佳製作人」、「最佳女主角」、「最佳女導演」、「最佳原創故事」等4大獎項後，今再次獲獎。「中國數字媒體大獎」是行銷界知名獎項，由《Campaign》所主辦，旨在表彰大中華區創意的數位行銷作品與人才，並認可大中華區對全球數位媒體發展越趨強勢的影響力，為區域性的年度大獎。《莉莉安的禮物》則以「公共衛生、安全、意識（包括慈善）」項目獲得銀獎。

簡嫚書跨足導演備受肯定，她表示，會擔任《莉莉安的禮物》的導演是希望不管用什麼身份都能夠參與公益。有導演夢的她自北藝大研究所導演組休學後，現正緊鑼密鼓軋戲中，也還在學習兼顧工作、夢想與家庭，並坦言希望可以早日復學。

而公益一直都是修杰楷關注的議題，這次用製作人的形式參與公益，他直言：「很特別！希望未來也可以持續以更多不同的角色，幫公益發聲、出一份力。」幕後工作中修杰楷則坦言想用製作人身份嘗試不同類型的作品，肯定會是很棒的挑戰。

除了幕後製作團隊亮眼，《莉莉安的禮物》找來凍齡女神方文琳以及曾莞婷主演，曾莞婷近日在TVBS八點檔《機智校園生活》飾演有反差萌的訓導主任圈粉無數，《莉莉安的禮物》在網路上也有高達2400多萬以上觀看；並邀請江坤俊醫生拍攝乳癌防治廣告，以及網羅近百位藝人、主播一同戴上乳癌防治口罩與粉紅絲帶於社群響應，網友紛紛表示「感謝製作此影片，讓大家關注到每年的乳癌防治月」、「演員的演出很棒，傳達了如何正面積極面對乳癌」。