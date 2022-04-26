姚元浩放話「收視破3大家一起去游泳。」（TVBS提供）

鬼鬼吳映潔也許下收視公約。（TVBS提供）

TVBS獨資原創實境節目《來吧！營業中》上周播出「老屋」正式營業，庹宗康、炎亞綸等藝人們的真實反應，更是收視開出紅盤，上周播出6集後，打敗各國強敵直接衝上Netflix排行榜冠軍。上周確診新冠肺炎的楊銘威在得知收視好成績後，也親自回應了目前的身體狀況。

《來吧！營業中》的和事佬的楊銘威，不改幽默本性笑說：「真的很感謝大家的支持和喜歡，這週什麼都得，不但得第一，我也不小心得到新冠！但現在已經康復，希望疫情穩定，大家早日恢復正常。」一人Hold住所有餐點的「最強廚師」姚元浩，心情雀躍表示：「太開心了！真的很謝謝大家的支持，也謝謝所有工作人員，我們會繼續努力。」

炎亞綸一早得知《來吧！營業中》衝上Netflix冠軍，坦言：「心情舒爽，但還是掛念著店內的一切，希望有朝一日可以服務到真正的客人，讓大家感受老屋的魅力。」收視節節攀升，庹宗康、炎亞綸也向粉絲喊話，如果收視突破3，等疫情過後要辦一個大型戶外餐會，讓粉絲現場品嚐招牌菜「紅酒燉牛肉」；而泡芙、麵包大受好評的鬼鬼吳映潔則表示收視破3要送出66個鬼圓圓；姚元浩則放話：「如果收視突破3，大家一起跳海游泳！」《來吧！營業中》每周六晚間8點於TVBS 42歡樂台以及TVBS精采台、10點於台視頻道播出，Netflix首度播出正宗台綜《來吧！營業中》，每周上架新集數。