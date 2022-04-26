命理師沈嶸發願「每月捐十萬，持續二十年」的計劃在今年4月已正式邁入310萬元，物資捐贈累計達9820份，持續朝2400萬元總目標邁進。針對台灣未來五月六月的疫情發展預測，沈嶸特地用塔羅牌抽出一張「錢幣騎士」，代表台灣人民已經準備好遵守政府防疫的各項規定，並且有心理準備這將是一個長期抗戰。

沈嶸針對牌面詳加解釋，多數人都能夠這次疫情中平安度過，即使感染風險高也不用驚慌，除了少數原本身體狀況不佳、慢性病以及未施打疫苗的人可能產生重症而死亡，整體而言台灣是可以安然度過這次疫情。

針對俄烏局勢發展預測，沈嶸抽出「聖杯七」，代表俄烏戰爭充滿變數和各種更加危險的可能性，俄羅斯可能使用更加激烈恐怖的手段攻打烏克蘭，烏克蘭將會有新的外援，雙方談判已無法達成任何共識，狀況不樂觀，傷亡將更慘重，朝向更慘烈的局面。

本月，沈嶸老師捐款10萬元給「新北市自閉症服務協進會」，資助學齡前自閉症孩子早期療育服務計畫，幫助因受到疫情影響，募款大幅減少的「新北市自閉症服務協進會」，同時加碼贈送300片沈嶸魔法正能量口罩，以及50本沈嶸老師正能量書籍，提供自閉症兒童以及家庭成員正能量的支持。

「新北市自閉症服務協進會」主要服務設籍在新北市，家中有自閉症的孩子或心智障礙的孩子（經醫生評估領手冊），目前設有四個自閉症及心智障礙的成人服務中心，一個2歲～6歲的兒童服務中心，總共五個服務中心。在新北市有大約300個家庭接受協會服務與互動。學齡前自閉症孩子早期療育服務計畫是協會最重要的服務之一，提供自閉症孩子多元化的療育課程服務，幫助他們提升生活自理及開發潛能，截至目前專案募款達成率僅20％，需要社會大眾的支持。

沈嶸說6歲之前是自閉症小朋友早期療育的黃金時期，但許多自閉症家庭因為經濟狀況的關係無法提供自閉兒完整的療育課程，錯失了早療黃金期，反而造成家長以及社會需要在之後付出更多的社會照顧成本，沈嶸希望能夠幫助協會募集到更多早療服務經費，推動自閉症孩子專業、適時及適性的早期療育課程訓練服務，讓自閉症孩子能夠突破障礙，在未來更能有自立生活的能力。