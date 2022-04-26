好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）和安柏赫德（Amber Heard）離婚互告誹謗官司引發全球關注，在近日揭露的法庭影片中，強尼戴普被問到是否同意自己的體型比安柏高大許多，幽默口吻以及表情彷彿「傑克船長」上身，當場讓安柏差點憋不住嘴角失守，只能硬撐著不讓自己笑出來。而這還只是強尼戴普法庭上演出的一部分，他不但答不出自己演過的作品逗笑旁聽席，還不斷模仿對方律師講話，讓網友全笑翻。

法庭上當安柏律師問到：「你比安柏還要高大許多，對嗎？體型方面？」原是關於釐清家暴爭議的嚴肅話題，但強尼戴普卻一臉不敢苟同，邊晃了一下頭邊回應：「我可不敢這麼說哦」，彷彿一秒又看到「傑克船長」放浪不羈的模樣上身，當場讓律師無言，還一度發出「呃嗯」的聲音；而一旁安柏的表情則瞬間失守，顯然非常努力在憋笑，甚至閉上雙眼緊抿顫抖的雙唇，還把頭撇到一邊去試圖找回嚴肅的自己。

強尼戴普(左)成了法庭最佳男主角，幽默應答連互告的前妻安柏赫德(右)都被逗樂。（圖／取自網路）

從事實上而言，強尼戴普的身高與安柏赫德相差無幾，並不足以被形容為「比安柏高大許多」，原本安柏律師想以「男性體型通常對女性有絕對優勢」來誘導對方回應失言，不過竟當場被強尼戴普輕鬆幽默化解，逗笑前妻的畫面也立時引發一波網路熱議。演員的才能在法庭上或許也派得上用場，《神鬼奇航》系列電影主角「傑克·史派羅船長」放浪不羈形象深植人心，強尼戴普也藉由詼諧應答成了法庭上最佳男主角。

此外，當強尼戴普的律師要他講出自己還演過哪些系列影片，他只說得出《魔境夢遊》(愛麗絲夢遊仙境)，然後就說不出來了，接著他還自我解嘲說：「我知道我答不出來有點可悲，很抱歉，我只是沒有看自己電影的習慣。我覺得不看比較好。下一個問題是什麼？」他邊回答邊自己笑出來，旁聽席的民眾也被他逗得忍不住大笑，法官面對被歪樓成脫口秀的現場，不得不放話，若太吵、破壞秩序，就要請他們都離開。

（影片來源取自《老天鵝娛樂》若有移除請見諒）

到詰問攻防時，強尼戴普因為屢屢被對方律師嗆「這是未經證實的消息」，到後來他甚至會先「自我審查」，一講到關鍵地方，他就停頓看著對方律師，似等他來打斷喊「這是未經證實的」，一臉淘氣表情讓網友笑翻。他甚至還會在自己陳述後，自己補充「我猜這也是『未經證實的』」引發全場哄堂大笑，律師這時才補接話「對！沒錯！」強尼戴普搞笑回說「我還在學習」，超ㄎㄧㄤ法庭攻防讓網友熱議不斷。