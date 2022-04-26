醒吾科技大學今(26)日舉辦「醒吾金音盃-海洋之Sing全校歌唱決賽」，綜藝天王吳宗憲及范逸臣、薔薔擔任頒獎嘉賓，吳宗憲新綜藝節目《天王到你家》也在醒吾科大優美校園實境拍攝。表藝系陳夢凡清澈天籟嗓音贏得金音盃冠軍，同學們更大秀才藝，全場為之驚豔！

綜藝天王吳宗憲(右起)盛讚國際商務系盛昱慈勇奪金音盃亞軍相當不容易，藝人范逸臣及薔薔頻頻開心呼應。(醒吾科大提供)

醒吾科大為了豐富學生課餘生活、發掘校園金音唱將，由東森購物網協辦金音盃歌唱大賽，讓學生擁有展現自我的舞台。憲哥現場體驗，帶領范逸臣與薔薔進入醒吾科大就嗨翻校園，薔薔與醒吾舞王馬永旭同學大秀拉丁舞技，更玩出許多粉紅泡泡加上饒舌團「Tim & AD」嘻哈秀，港生羅永悅也來段深情鋼琴演奏，憲哥不禁驚讚醒吾真是臥虎藏龍！

綜藝天王吳宗憲(右起)頒獎給醒吾金音盃季軍表演藝術系吳美琳，藝人范逸臣及薔薔跟著分享喜悅。(醒吾科大提供)

醒吾舞王馬永旭(左)與薔薔大跳拉丁舞，玩出粉紅泡泡。(醒吾科大提供)

醒吾110金音盃決賽共有15位同學進入決選，同學們的參賽歌曲有國、台、英語及自創曲，曲目多元且具個人特色。唱將們都展現出超強氣勢與爆發力，受訪時與主持人之間的可愛互動，讓現場加油同學尖叫連連，現場貴賓、學校老師及評審委員也個個笑開懷。

醒吾流行音樂學程二年級龔峻霆(右)與賴冠廷饒舌團「Tim & AD」現場嘻哈秀，天王吳宗憲(中)及藝人范逸臣為之驚艷，薔薔(左)更大讚太有才了！(醒吾科大提供)

醒吾科大港生羅永悅(右)鋼琴演奏，並與范逸臣(左二)深情合唱，憲哥忍不住掩口驚呼連連。(醒吾科大提供)

金音盃決賽最終由表演藝術系陳夢凡奪得冠軍、亞軍國際商務系盛昱慈、季軍表演藝術系吳美琳，前三名不必經過海選，直接參加《聲林之王4》第二階段；另優選獎流行音樂學程劉皓晨，最佳台風獎表演藝術系鄭羿君可獲得天王一日到你家助理主持人、最佳人氣王獎是表演藝術系廖國豪，由憲哥、范逸臣及薔薔共同頒發所有獎項。

醒吾科大校長陳義文(中)鼓勵金音盃參賽選手全力以赴，爭取好成績！(醒吾科大提供)

國軍人才招募中心也參與天王到醒吾活動，吳宗憲(左二)推薦薔薔從軍，戲稱薔薔是獻身報國，逗得薔薔笑翻天，上士招募官羅仕斌(左)害臊不知如何回應。(醒吾科大提供)

醒吾科大校長陳義文表示，同學們一定要全力以赴把握住本次可參加《聲林之王4》難能可貴的機會，同時感謝來自伊林娛樂公司三位評審老師辛苦地進行評分。天王憲哥則鼓勵同學們人生的路由自己去闖出來，讓生活更多采多姿，期待有心進入演藝圈同學們，都可以找到發揮自己特色的舞台，成為人群中最偉大的角色。