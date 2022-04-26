亞果遊艇（7566）去年營收衝高到3.51億元，每股稅後盈餘1.48元，因為要保留資金建設遊艇碼頭，董事會決議不配發股利，同時，111年度要辦理的私募普通股和110年的現金增資，董事會也決議變更用途，作為台南安平遊艇城第二期開發案、以及高雄港愛河灣遊艇碼頭A區開發案的資金。

亞果26日召開董事會，通過110年營收約3.51億元，去109年的2.69億元，年增30.48％，110年每股稅後盈餘1.48元，比109年的1.38元，年增7.25％，不過，為了建設台南安平遊艇城第二期開發案、以及高雄港愛河灣遊艇碼頭A區開發案，因此，董事會決議不配發股利。

亞果指出，110年度現金增資3萬張，募集的9.6億元資金，董事會26日決議變更用途，因為原增資計畫係用於安平遊艇城第二期開發案，但因考量公司現行運作及為提高資金運用效益，並確保股東權益，資金用途項目增加「高雄港愛河灣遊艇碼A區開發案」，等於是變更後增資計畫，將用於安平遊艇城第二期開發案及高雄港愛河灣遊艇碼頭A區開發案。

至於111年度要辦理的私募普通股，同樣決議變更資金用途，將用於安平遊艇城第二期開發案及高雄港愛河灣遊艇碼頭A區開發案。

亞果表示，資金用途計畫變更之後的安平遊艇城第二期開發案，使用預算約17.50億元，高雄港愛河灣遊艇碼頭A區約2.41億元，所需資金總額為新台幣19.91億元。

亞果指出，台南安平遊艇城第二期開發案，預計112年度第四季執行完畢，高雄港愛河灣遊艇碼頭A區預計於111年度第三季執行完畢，完成之後，台南安平遊艇城第二期開發案預計可產生現金流量大約41.34億元，投資報酬率約9.02％。

至於高雄港愛河灣遊艇碼頭A區開發案，主要裝修遊艇會所大樓及建置87席碼頭泊位，111年第三季正式啟用之後，大約可產生現金流量約2.96億元，投資報酬率約8.94％，對亞果目前及未來整體業務發展及財務結構，將有正面助益。