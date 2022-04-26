玉山國小推在地走讀，認識水土保持重要性，一年級3名學童與社區一起完成「土石流～不流」社區防災繪本。(玉山國小提供／劉秀芬台南傳真)

玉山國小六年級學童與低年級一起閱讀。(玉山國小提供／劉秀芬台南傳真)

教育部閱讀磐石獎近日公布，台南市南化區玉山國小以「品閱山水-閱亮偏鄉玉山燭光」為主題獲獎，孩童藉由多元閱讀與在地山水特色走讀中，學習跨域整合與問題解決能力；一年級小朋友在學習環保主題時，更與社區攜手完成「土石流～不流」社區防災繪本。

玉山國小位於緊鄰南化水庫，大自然也是孩子們的教室，為讓小朋友認識水土保持的重要性，不僅請水土保持局來上課，一年級3名小朋友更與玉山社區長輩共同探討土石流問題，一起製作了社區防災繪本。

玉山國小校長鄭宇盛說，雖玉山國小目前只有20名學生，地處偏遠文化刺激較少，但學校將劣勢翻轉為優勢，老師可以有更多時間照顧到每位學童，引進社會各界資源，加入數位閱讀，搭配布可星球書籍閱讀，雖然學生只有20人，借書量無法和一般中大型學校相比，以重質不重量態度推廣閱讀。

在閱讀環境營造上，學校極力克服全台南校地最小的困境，積極運用極有限的空間營造舒適又溫馨的閱讀圖書室、班級閱讀角、玉山閱讀小站，並配合學校在地特色生態及鄉土人文戶外閱讀，走出校園到社區、大自然走讀。

此外，老師們也組成品德閱讀推動小組，每月選出品德核心主題，例如禮節、合作、誠實、孝順，閱讀課時讓學童共讀、晨會時分享心得，更融入童軍教育，至戶外步道走讀時，讓孩子學習清淨家園從身邊環境做起。

鄭宇盛表示，學校以品德教育與校訂在地水土、山野、人文、產業4大主軸課程訂定閱讀方案，從2014年就開始實施，這套方案經過前任校長洪文正與多位老師不斷在實施中修正精進，成果終獲肯定，師生都很開心。

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