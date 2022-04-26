之前因為沒打疫苗無法入境澳洲、美國打比賽的塞爾維亞球王喬柯維奇（Novak Djokovic）可以放心了，2022溫布頓官方26日表示，今年這場草地大滿貫，是否接種新冠疫苗將不會成為參賽條件，因此喬帥可以前往英國倫敦尋求衛冕了。

全英草地俱樂部在26日的媒體發佈會上確認，政府沒有嚴格規定要施打新冠肺炎疫苗才能入境英國倫敦參加溫布頓，全英草地俱樂部主席波頓（Sally Bolton）表示：「正如大家所知，英國政府提出的入境條件，不包括必須接種新冠疫苗，因此，雖然鼓勵大家最好是有疫苗保護，但這不會是參與今年溫網的必要條件。」

喬柯維奇今年初曾在抵達澳洲後，因為不符合當地政府入境規定，最終被取消簽證、立刻離境，無緣衛冕澳網男單冠軍，後來也沒能到美國參加印第安泉、邁阿密兩站大師賽，本周在塞爾維亞公開賽獲得亞軍，不過身體也出現一些狀況，屆時溫網能發揮多少，也還不確定。

不過雖然沒打疫苗不會阻礙選手參加溫布頓，但國籍卻會，溫網主辦方全英草地網球俱樂部強調，今年賽事仍禁止俄羅斯及白俄羅斯球員參賽，不論他們有沒有打新冠疫苗，全英草地俱樂部補充，俄羅斯今年2月底軍事入侵烏克蘭，白俄羅斯支持戰爭，讓他們在艱難之下做出這個決定。

外媒補充，溫網官方證實，不只俄羅斯選手無法參與今年溫網，俄羅斯媒體也被禁止進入倫敦採訪溫網。