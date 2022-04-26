為深度了解金融科技生態圈的現況及對未來政策推動事項建議，金管會急召委外研究團隊！金管會綜合規劃處處長胡則華26日指出，「金融科技共創平台」審議委員會已通過辦理「金融科技發展現況及未來展望之調查」委外案，調查結果將作為未來金融科技相關政策擬定的參考，希望金融科技生態圈的各利害關係人均能協助提供意見。

胡則華指出，此次研究團隊篩選指標主要希望有經驗的團隊為主、必須對國際金融科技領域的人脈圈熟悉、本身有研究金融科技生態系、且有出具獨立第三方公正意見的能力，希望是非金融業者也非金融科技業者，比較希望是學校研究機構、會計師之類的業者來參與。

胡則華指出，金管會依「金融科技發展路徑圖」，協力金融總會在2020年11月19日建置了共創平台，該平台下設「能力建構組、數據治理組、監理科技組及廣宣交流組」等四個執行小組，協助推動路徑圖的各項工作。此次委外案主要由「監理科技組」(集保結算所)委外請研究團隊辦理。未來在調查期間，研究團隊將訪問金融機構、金融科技公司、投資人、技術提供者等。屆時希望生態系中各利害關係人儘量提供建議，共創我國金融市場新價值，並實現普惠金融目標。

胡則華表示，自路徑圖發布迄今，各項措施已按計畫逐步推動並有多項具體成果，包括訂定「金融機構間資料共享指引」，明確揭示金融機構跨機構間資料共享機制；推動金融行動身分識別機制，已制定技術標準、可辦理業務項目及安控作業規定等，目前已有多家金融機構洽詢試辦；金融科技共創平台已完成金融科技能力認證機制及相關課程之規劃，預計於2022年第4季宣導推廣等。

胡則華也公布最新金融監理沙盒進度，截至2022年三月底，主題式監理沙盒關於金融行動身分識別標準化機制（金融FIDO）的輔導案件已有8件，而試辦案件，截至今年三月底則有43件申請、已核准34件，銀、保、證三業的案件都有。