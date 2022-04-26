匯豐（台灣）商業銀行26日2022年第二季投資展望，匯豐銀行財富管理暨個人金融事業處投資及財富管理部主管李勝凱表示，近期經濟面諸多挑戰，投資信心跌至新冠疫情爆發以來最低點，但由於匯豐肯定經濟衰退並不會發生，因此在環球股票中，對美國、加拿大及亞洲新興市場股票，建議維持偏高比重配置，在亞洲股票投資組合中則偏好新加坡、台灣、泰國和印尼市場。

基於抗通膨的需求，目前市預期美國聯準會在5月和6月會議中，將各升息50個基本點，即0.5個百分點，隨後每次升息0.25％，使2022年底的利率水準約為 2.25％～2.5％，中值達2.375％；接著，2023年於第一季升息兩次共0.5％，使利率水準回到2.75％～3％。匯豐（台灣）銀行認為，建議投資人應於此時平衡成長股與價值股，以減低投資組合對利率的敏感度。

在聯準會升息潮過程，匯豐銀行認為，股市部位的產業類別選擇上，可對金融股持「偏高」比重。 而且，疫後經濟持續重啟，因此對美股維持積極觀點，繼續廣泛投資於金融、住宅和消費科技等領域。

在亞洲，新一波 Omicron 疫情為遲遲未解的供應鏈瓶頸增添新的風險，引發能源價格攀升的壓力，匯豐財富管理研究團隊因此在第二季提出環球精選四大主題，其中亞洲市場和美國相關，最具關注點。

李勝凱指出，亞洲市場雖面臨各種不利因素，但這也觸發亞洲各地採取應對政策並加快結構轉型，緩減停滯性通膨風險，亞太地區共有11個經濟體的已接種兩劑疫苗人口比率達70％以上，受惠消費回升、旅遊復甦和基礎建設熱潮的支撐，據此看好亞洲消費復甦、亞洲債券機遇，以及中國綠色變革等議題。