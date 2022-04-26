本土疫情持續升溫，目前輕症或無症狀患者都採居家隔離，面對防疫政策一改再改，許多人都搞不清楚，要是真的確診了到底該怎麼辦？自然醫學醫師提供居家自救5大招，並強調感染時千萬不要吃太多東西，建議先空腹12至13小時後再開始進食。

美國正統自然醫學醫師林侑融在YouTube頻道《林侑融 美國Bastyr自然醫學醫師 健康聊心室》表示，新冠肺炎常見症狀有發燒、喉嚨痛、咳嗽、肌肉痠痛、全身無力、噁心、腹瀉、頭痛、嗅味覺喪失。林侑融指出，若是輕症可能就像感冒一樣，通常一兩周之內會痊癒，她過去發燒時，就是靠下列5大招，讓自己在一天內快速痊癒。

1. 自然醫學退燒法

若發燒超過39度以上，建議從1/4或1/2顆退燒開始吃，目的是讓自己稍微舒服一點，不要一下子吃到1整顆，否則反而會削弱免疫系統反應，也可以用冰枕冰敷；此外若是出現寒顫、身體發冷時，可以泡38至40度的熱水澡，讓身體自動發汗退燒，還可以加入約250公克的鎂鹽(Epsom salt)，幫忙放鬆肌肉。

2. 維持呼吸道黏膜完整性

當有輕症時就要開始喝大量的水，稀釋體內病毒跟細菌，避免因為發高燒導致脫水，通常每公斤體重要喝至少30cc的水，以體重60公斤為例，一天就要喝到1800cc的水，若飲水量不夠，甚至有脫水現象，身體的第一道免疫防線黏膜就會立刻潰堤，除了病毒感染，細菌感染也會跟著來。

3. 補充營養素與天然草藥

感染時體內的電解質和礦物質很容易被耗光，因此她建議患者要補充微量的礦物質和電解質，並搭配大量的水；此外，由於身體會產生大量的自由基，因此適度補充維生素A、C、D、鋅和硒，可調節免疫系統、對抗自由基。而歐美常用來提升免疫細胞功能的天然草藥，像是紫錐花、橄欖葉，也有助於對抗病毒和細菌。

4. 正統美國自然醫學感冒飲

準備3大瓣壓扁的大蒜、5cc蜂蜜、2段嫩薑、1顆檸檬切片，放入500cc的溫水（約70至80度），即可自製抗感染與退燒的感冒飲。其中的大蒜可殺菌，嫩薑能擴張末梢血液循環、幫助退燒，蜂蜜有助於舒緩咳嗽、保護黏膜，檸檬則具有維生素C，喝的時候建議先用漱口的方式，再將感冒飲吞下去，可有效擴散到整個口腔、喉嚨跟呼吸道的黏膜。

5. 多睡、少吃

感染的時候務必要睡眠充足，因為在睡覺的時候，免疫系統才能修復充電，這時候千萬不要吃太多東西，才能讓腸胃道多休息，否則一直進食，身體的血液跟能量就會集中在消化道，反而無法分配給免疫系統，建議先空腹12至13小時後再開始進食。

林侑融強調，上述這5招不只對抗新冠病毒輕症，對於一般的感冒、發燒也適用。