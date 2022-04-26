片中一名鮮肉因猛烈撞擊小腿骨頭插出。（威視提供）

由《深海鯊機》、《月球殞落》製作團隊聯手打造，《殲獄行動》導演詹姆斯努恩（James Nunn）執導的海上嗜血鯊機鉅作《鯊顫》（Shark Bait）中5名不聽勸貪玩出海的少男少女將面臨一場血腥顫慄的海上浩劫，其中一位偷睡閨蜜男友的巨乳辣妹慘遭鯊魚啃食下半身，瞬間真的「下身失蹤」。另一名小鮮肉因猛烈撞擊小腿骨折，斷骨錯位插出，白骨清晰可見，帶入感極強的視覺震撼讓觀眾嚇得尖叫聲連連，殘暴血腥的畫面也將挑戰觀眾的痛感極限，製片也表示：「直到電影最後1分鐘，你都會緊張到坐立難安！」

該片描述5名年輕男女因貪玩受困海上，不幸遭到嗜血猛鯊的連環襲擊的海上驚悚逃生故事。導演詹姆斯努恩更是巧妙地在劇情中安排不少人性考驗，其中一段是女主角試圖用手機求救時，意外發現火辣性感的巨乳閨蜜與男友出軌的訊息對話，沒料到恐怖現世報隨即降臨，不慎落海的閨蜜在水中崩潰痛哭，隨即慘遭鯊魚大口撕咬，腰部以下全部消失，駭人畫面令觀眾不忍直視，飾演這位性感閨蜜的凱薩琳漢娜（Catherine Hannay）受訪時也笑言：「這個角色真的很糟糕，但我自認還蠻會尖叫的，而且我本人從小就是個鯊魚電影迷，演出這部電影實在很過癮！」

電影不僅驚悚氛圍到位，血腥畫面更是隨時挑戰觀眾的痛感極限，電影開演不久後，一名小鮮肉就因水上摩托車猛烈對撞造成大腿當場骨折、斷骨瞬間錯位插出，清晰可見的白骨以及遭鮮血染紅一片的海面，十分觸目驚心，接著聞血而至的嗜血狂鯊更令他的處境雪上加霜，殘忍驚悚的畫面讓人如坐針氈，全場觀眾的「痛感神經」更是隨著海浪劇烈起伏而忽上忽下，尖叫聲連連，對此，製片安德魯普倫德加斯特也補充道：「當我看完劇本時，我就知道《鯊顫》將會是一段痛苦血腥的旅程，觀眾看到電影最後一分鐘，都一定會緊張到坐立難安！」《鯊顫》5月13日在台上映。