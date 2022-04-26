德國執政聯盟之一的高級議員表示，德國將正式批准向烏克蘭提供 「獵豹式」防空戰車(Flakpanzer Gepard)，這將是德國首次提供烏克蘭履帶軍事裝備，與主戰坦克也相去不遠了。

路透社報導，自由民主黨的(Free Democrats)的約翰尼斯‧沃格爾議員(Johannes Vogel)證實了《南德意志報》(Süddeutsche Zeitung)的一篇報導，該篇稱國防部長克里斯蒂娜•蘭布雷希特(Christine Lambrecht)已同意提供烏克蘭幾種重型作戰武器。

這是德國政府的一項轉折，先前德國總理蕭茲（Olaf Scholz）否決提供烏克蘭重型武器，在國內外都受到批評，尤其是執政聯盟不惜祭起倒閣為武器，使得他已承諾從德國軍備庫中，提供更多反坦克和防空武器，而蕭茲他將其描述為「防禦性武器」。

據《南德意志報》的報導，蘭布雷希特是在拉姆施泰因空軍基地(Ramstein Air Base)，與其他40個國家代表會議上提出獵豹式防空戰車的承諾。

獵豹式防空戰車是德國的退役庫存武器，它以豹1主戰坦克(Leopard 1 Tank)的底盤為基礎，配備對空搜雷達與2門35公釐機砲，每門彈藥量320 發，快砲射速每分鐘1000發。

它的雷達有2套：S波段搜索雷達與Ku波段跟踪雷達，範圍都是15公里。除了對符空中目標外，35公釐砲也可以與地面目標交戰。

提供獵豹式防空戰車的建議，已在德國政界流傳了一段時間，據說蕭茲猶豫不決的主要原因是彈藥不足，但這個問題似乎解決了，因為仍有不少國家的防空部隊使用35快砲，比如瑞士奧勒崗(Oerlikon)的35快砲仍然流行於許多國家，砲彈完全可以通用。