共乘巨頭優步（Uber Technologies）坦承浮報車資，而且在取消行程的警語上誤導消費者，澳洲競爭監管機關對優步提起訴訟，擬開罰2,600萬澳元（約台幣5.6億）。

澳洲競爭暨消費者委員會（Australian Competition and Consumer Commission，ACCC）26日宣布，將以觸犯澳洲消費者法律的理由，請求聯邦法院下令重罰優步2,600萬澳元。

許多優步駕駛提供免費取消行程服務，司機在接單後的5分鐘內，乘客若取消預約行程不會產生任何費用。但2017年12月到2021年9月，優步乘客即便在「免費取消期」之內取消訂單，Uber應用程式仍提醒乘客將收取若干費用。

ACCC主席卡斯-戈特利布（Gina Cass-Gottlieb）表示:「優步坦承誤導澳洲用戶多年，讓一些人在收到警告後決定不取消行程，即便按照優步自家政策，他們符合免費取消的資格。」

調查優步2年的ACCC透露，200多萬澳洲消費者收到這種誤導性警告。

ACCC另指出，優步也承認有虛報車資的不當之舉。在2018年6月到2020年8月期間，優步計程車（Uber Taxi）選項的演算法會替行駛里程灌水，以致於估算出的車資總是比實際車資還貴。

卡斯-戈特利布說:「消費者原本可以在資訊正確的情況下，決定要不要選擇Uber Taxi選項，但優步app的誤導性訊息剝奪他們這個機會。」

優步指出:「ACCC執行的這份重大工作我們很重視，在2年的調查過程中，我們與ACCC充分合作，包括根據他們提出的疑慮，主動修改我們的平台。」

優步還提到，自從ACCC舉出這個問題後，該公司「致力簡化應用程式內的訊息，明確告知是否會針對取消行程收費，乘客不再一頭霧水。」