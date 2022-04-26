宏碁最近活動頻頻，就是為了讓消費者能率先體驗全新的輕薄Swift系列筆電，在上周六（23日）就於新北大都會公園舉辦了「Acer Swift 輕奢時尚風格野餐日暨新品體驗活動」，不僅網美安婕希、謙謙及演員杜姸親身到場，演繹最具時尚風格的Swift野餐達人，展示Swift的輕薄時尚、長效電力等特色，展現個人時尚品味，讓Swift也能展現除了筆電冰冷的一面之餘，也能讓民眾感受到其時尚的設計。

宏碁舉辦開賣加碼活動，5月22日前購買Swift任一款搭載Intel Core處理器系列機種，登錄週週抽Klook萬元旅遊金，全島奢華野營套裝任你選；購買Acer Swift 3、5 指定機種，登錄送Line Points 點數最高 5000點。（宏碁提供）

宏碁全新Aspire 5筆電，原價25,900元，優惠直降6000元，特價1萬9900元。（宏碁提供）

而宏碁也同時舉辦開賣加碼活動，5月22日前購買Swift任一款搭載Intel Core處理器系列機種，登錄週週抽Klook萬元旅遊金，全島奢華野營套裝任你選；購買Acer Swift 3、5 指定機種，登錄送Line Points 點數最高 5000點。另外宏碁也看準了學生遠距學習的需求，昨（25日）再推出適合學生使用的Aspire 5筆電，具14吋霧面窄邊框IPS螢幕、高擴充性，最大可提供兩個硬碟儲存空間，符合學生上網學習及文書處理。內建Windows 11作業系統，原價25,900元，優惠直降6000元，特價1萬9900元。