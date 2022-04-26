因應疫情升溫，中華電信推出全方位「三網飆配」防疫優惠方案，提供5G資費、寬頻速率自由選享折扣優惠，滿足居家、異地上網零時差的便利。另行動方案包裝「精采5G四季饗宴」贈Hami Point最高達14388點 (1點等於1元)，可於Hami Go「防疫安心購專區」即刻兌換實用好物、針對居家上課的學生推出預付卡「60日學生暢遊包」，千元以內享上網不限流量。

此外，居家運動及健康照護必備的加值服務「AR動滋動x Uniigym」、「是方i健康」同步推出體驗好康。宅家追劇更別錯過MOD、Hami Video申辦指定方案享優惠。多元專案齊發，中華電信與客戶一起防疫、抗疫，打造安心日常一次到位！

「三網飆配」自由選贈點萬元最實惠，行動「精采5G」購機、購物超值送。

史上最強網路組合，中華電信「三網飆配方案」涵蓋HiNet光世代、行動精采5G及Wi-Fi全屋通三大服務，最高贈送Hami Point 10300點註2；6／30前於中華電信網路門市申請「HiNet光世代＋Wi-Fi全屋通短期租用方案」，加碼贈Hami Point 1000點、「純寬頻短期租用方案」，加碼贈Hami Point 500點。

申辦「精采5G四季饗宴」方案則享Hami Point贈點總額最高13500點，5月底前指定資費加碼再送Hami Point 888點，等同最高享14388點。點數可於Hami Go「防疫安心購專區」兌換屈臣氏、家樂福等賣場購物金、foodpanda美食外送金以及24h買菜金等，讓您不用出門也能輕鬆享受點數便利生活。

針對學生族群，中華電信預付卡即日起至6月底於網路門市提供申辦「60日學生暢遊包」，優惠價900元讓學子們居家遠距學習享行動上網無限瀏覽，還有「上網60日」方案優惠價1199元，除享行動上網吃到飽，加送網內語音通話費3000元。