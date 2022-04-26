「香港01」創辦人于品海旗下的「多維新聞」，宣布今天下午4點起停止運作。據消息透露，多維新聞員工主要在北京，大概有五、六十人，多數被遣散，少數轉入「香港01」。

據星島日報報導，多維新聞發布停止運作告知如下：「由於內部新聞業務的調整，《多維新聞》所屬的網站與APP等，於香港時間2022年4月26日16時整全部停止運作。衷心感謝各位讀者長久以來的關注與支持」。

據了解，多維新聞成立於1999年，由海外民運人士何頻等創立，原先總部在美國紐約。公開資料顯示，多維新聞2009年由港商于品海收購，近年搬至北京，並在台北、香港有編輯部門運作，目前隸屬於香港南海控股集團。

南海控股是由于品海所持有的上市公司，該集團旗下另一媒體業務是「香港01」。此前南海控股曾公告，預計2021年虧損將達30億港元以上。多維新聞員工主要在北京，大概有五、六十人，多數被遣散，少數轉入「香港01」。

多維新聞原來包括多維月刊和多維新聞網，其中多維月刊已於去年停刊。據悉，此次宣布多維新聞網停止運作，主要是指北京編輯部，多維台北編輯部去年底已經結束運作。