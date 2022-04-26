選美女星兼網紅楊築晶（Crystal Yang）來自花蓮，因身高177公分且神似王祖賢，因此又被封為「後山小公主」、「花蓮王祖賢」，懷孕後的全裸孕肚及比基尼照更是辣翻天。近日她的另一半「小莊」跟她坦承，手機的LINE裡有加入A片群組，雖然不發文不回覆但也「有片就看」；楊築晶玻璃心碎表示「孕婦就是心靈脆弱」，今(26日)怒發35秒慢動作內衣辣片讓網友「看光光」，讓一眾粉絲們噴鼻血大飽眼福。

楊築晶今(26日)在IG分享35秒火辣影片，並訴說緣由：「小莊坦承賴裡面有A片群，這件事還沒有跟大家抱怨齁。雖然感覺男生有一個兩個三個四個好像都算正常（？）然後小莊在群組裡面就是不發文不回覆不主動不拒絕的有片就看。但孕婦就是心靈脆弱，什麼都要放大（好吧其實我一直都是這樣小心眼，跟懷孕一點關係都沒有」；只見她身穿黑色內衣，臀後還有倒三角挖空，雙手向後撩撥長髮，慢動作呈現下畫面相當唯美性感。

她並揭露小倆口拌嘴的對話：「築：『哼，好啊 你都去看別的辣妹啊！ 我現在懷孕肚子變大，你還去看別的辣妹，我也要去給別人看，我現在就要去找我懷孕前的辣照跟影片給大家看光光（開始翻手機相簿）』。莊：『不要啦～寶貝，我的老婆只有我可以看光光啊（偷偷看我選中的影片）北鼻你要貼這個嗎？這個嗎？ 咦這跟你之前貼的差不多呀 ，好 那沒關係你可以貼這個 （笑）』」，小公主只能回以3個翻白眼表情。

她還說：「（求姐妹們拉我進去那種大肌肌猛男片分享群，穴穴大家）」；網友們看了笑回：「沒關係老公都這樣」、「你們太可愛了啦哈哈」、「我也想進(猛男)群(笑)」、「超美」、「我先生也是」、「有這麼正的老婆應該不用看片了」、「有你可以看，就不需要看a片了」、「整個被小莊笑死」、「求拉女生片片分享群」、「我原諒妳，喔不，原諒妳老公，因為他我們才有好福利~」、「羨慕小莊」，辣片半天獲6千多次觀看。

楊築晶有健美火辣身材與一雙大長腿，身高177公分的她比例不輸給許多名模；私底下的她個性直率活潑，經常不吝在IG曬出大量比基尼辣照，並搭配各種「X話」梗圖吸引網友留言轉發，使她在網路的人氣不斷飆升。