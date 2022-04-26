【愛傳媒兒童與閱讀專欄】筆者近年作為兒童讀物的審書教師，注意到很多的幼兒、低年級孩子適讀圖畫書從標示注音，到去除注音，近期部份書籍加註或仍堅持去除注音等，短時期數度搖擺現象。私下詢問出版社編輯，收到的回應是，去除注音為推動親子閱讀的策略之一，在書籍沒有注音下，低幼孩子家長或者大人，勢必要一起陪伴孩子共讀。

注音符號的作用

或許家長與出版媒體守門人，認為注音符號作為學習文字的過渡工具，是不是需要學習，有待商榷。筆者也見過許多幼兒，直接閱讀文字，仍然具有良好的閱讀理解與習慣，對大學前的學習，似乎不太有明顯的影響。

筆者巡迴中部以南偏鄉學校，帶領閱讀，也見過部份孩子，需要透過學校注音學習輔助閱讀。例如，家長忙於工作與維持生計，星期六還必須工作的家庭、偏鄉隔代的家庭，阿公阿嬤識字困難，不一定能帶領幼兒閱讀、能夠陪伴孩子閱讀的外配家長，需要孩子在學校學習注音後一個個生字讀給家長聽、或者偏鄉低年級課外讀物伴讀的閱讀教師需求成長(孩子自行閱讀門檻變高)、家長相對升學較不重視閱讀，而孩子喜歡閱讀，必須倚靠鷹架，獨自學習閱讀等等。也就是說，以去除注音符號作為推動親子共讀的策略，在某種程度來說，可能比較傾向買得起書籍與擁有較多資源的中產階級家庭?

另一方面，學校現行幾乎生生有平板，需要電腦中文輸入。電腦打字數十年來，汰換了許多輸入版本，到目前仍沒有改變的大約是注音打字。即使孩子不擅長注音，可能需要提醒孩子認識注音符號，日後電腦打字可能需要輸入方式(直接書寫輸入，也是方式之一，但要排在學習漢字之後了)。

第三，近年因為台灣華語教育走向國際，成為許多大學生以教授華語而得到資助，與國際接軌的機會之一。華語/漢語語言學的標記以注音符號作為發音教學基礎，孩子有機會透過密集學習成為第二專長，到國外工作而不一定需要依賴家庭金援。

注音符號學習例子

即使中產階級的孩子，也需要透過大量閱讀來認識漢字。而進入大量閱讀與獨自閱讀一本書，跟體制教育接軌，最快的方式仍是透過注音。有的孩子可能因為家長數年的大量閱讀而直接認識漢字，有的孩子學習上可能需要一步步疊床架屋(如非視覺學習的孩子或者學習慢熟的孩子)，才能進入閱讀文字的世界。通常筆者會先以每頁字數少(如1-2行字)，附有注音的課外書籍，和孩子們輪讀，慢慢增加孩子閱讀的量，減少大人閱讀的量，引導孩子透過注音慢慢完成一本書籍的閱讀。接下來選擇沒有注音的圖畫書或者橋樑書，和孩子從輪讀到自己閱讀。約一年的時間，天天閱讀課外讀物，孩子可以熟悉注音和文字，同時銜接橋樑書，自己閱讀。搭鷹架(注音)的學習方法，等孩子學會後再拆掉鷹架，為教育上常運用的方式。

小結：孩子獨自閱讀的自主性

社會對於去不去「注音」化，偶有討論，或有新方式取代者，很難一錘定論，孩子們學習適應上也不同。但若以目前非學習優勢的孩子或者家庭背景而言，孩子的學習，透過學校以注音作為輔助孩子認識漢字的鷹架，具有注音的課外讀物，可能較有利各式各樣孩子的閱讀學習。偏鄉三、四年級孩子，部份仍以注音作為閱讀鷹架，去注音化讓幼兒園、國小孩子獨立閱讀的門檻變高，兒童閱讀自主決定性降低。有注音符號的兒童讀物，一樣可以親子共讀，且不會遺漏必須自己閱讀的孩子，或者孩子閱讀給家長聽的機會。「去注音化」概念，及擴大台灣漢語與國際接軌政策互相矛盾，令人不解。同時，和漢語國際化接軌，未來對於孩子，可能也開展新的機會。

照片說明：注音圖畫書《我不是害羞不敢說，我只是需要時間想一想》書封，大穎文化出版。黃愛真攝影。

作者為台東大學兒童文學所博士

高雄市立一甲國中閱讀教師

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