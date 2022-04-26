中央氣象局表示，明天(27日)東北風稍增強，北部及東半部天氣又有變化，白天高溫略降，午後陣雨範圍及雨勢也擴大，周四(28日) 白天東北風減弱，不過周五(29日)晚間起，北部及東半部又將轉為有局部短暫陣雨，下周日至下周三(5月1日至4日)，北部及東北部氣溫下降幅度較大，高溫將驟降10度左右，而且幾乎全台都有雨。

明天(27日)東北風稍增強，北台灣雲量增加，白天高溫略降到28、29度左右，偶爾有局部短暫陣雨出現，東半部天氣較不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，尤其晚上在花、東沿海地區有局部較大雨勢發生的機會；中南部午後山區有局部短暫陣雨，白天高溫可以達到32至34度。

26至27日定量降水預報。(圖/氣象局)

周四(28日)清晨北部及東北部仍稍涼，白天起至周五(29日)東北風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升；由於水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨，尤其沿海地區降雨機率較高，而午後西半部山區亦有局部短暫對流陣雨。

周五(29日)晚起至周六(30日)東北風稍增強，迎風面的北部及東半部地區又將轉為有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

下周日(5月1日)東北風再增強，下周二、三(5月3日、5月4日)東北風影響，北部及東北部氣溫下降幅度較大，天氣較涼，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及各山區有局部短暫陣雨；下周二、三南方雲系北移，台灣附近水氣增多，南部地區也有局部短暫陣雨。

4日至6日南方雲系北移，東半部地區有短暫陣雨，北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。此外，4月底至5月初在菲律賓附近海面及南海有熱帶系統發展的訊號，台灣附近水氣逐漸增多，熱帶系統是否影響臺灣，氣象局會持續密切觀察。