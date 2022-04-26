私人土地遭人亂停，地主氣得用「大型家電」包圍。（翻攝臉書《●【爆怨公社】●》）

原PO補充說明事件後續，表示車主打電話致歉，他接受對方道歉，以和為貴。（截自臉書《●【爆怨公社】●》）

明白告知私人土地，還被人亂停車實在讓人火冒三丈！一名網友憤怒上網發文，表示公司門口私人土地明白告知勿停，卻仍被人亂停，氣得用冷氣機與洗衣機將該車包圍。消息曝光後，仍是學生的車主主動打電話致歉，還表示車子改停收費停車場，遭人用紅色蠟筆亂寫一通，地主表示以和為貴，讓事情圓滿落幕。

「什麼是白目；這就是白目」，一名網友在臉書社團《●【爆怨公社】●》憤怒發文，表示公司門口放置「已出租請勿停車」牌子，竟被人移走停進來，且沒有留下電話。警察到場說私人土地無法開單，於是原PO氣得用冷氣機室外機跟洗衣機等大型家電將該輛車包圍。

不過原PO稍晚補充表示，車主主動打電話來道歉，且願意賠償營業損失，原PO表示做生意以和為貴，且對方還是學生，因此接受道歉，不計較營業損失。且該名學生說車子移到收費停車場，被不明人士用紅色蠟筆亂寫一通，感到很害怕，因此原PO強調「停車事件圓滿落幕」、「謝謝大家的關心」、「記得停車要留明顯的電話」、「以和為貴」、「平安喜樂」。

網友看完紛紛回應：「停車要留電話不是基本常識嗎啊，這樣給他上一課也不錯」、「就是要碰到一次，以後車才不會亂停」、「不經一事 不長一智」、「覺得願意出來道歉值得鼓勵」、「你真的人太好，祝你生意興隆，出門廁所都有衛生紙」、「結果你還出來澄清，辛苦了。這老闆值得信任阿，很加分」。