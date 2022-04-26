Seraya Partners基金旗下之新加坡商亞斯銳能源公司(Astrid Renewables Private Limited)在台成立的晟颺再生能源公司，今日與電動機車大廠能海電能（股票代號4586）及台灣電動巴士大廠凱勝綠能（股票代號2246）簽訂電動機車充電椿資產、營業、買賣及合作契約書，三方將於3年內在全台（包含離島）建置超過7000座電動機車快充式充電樁站，總金額約新台幣20億元。

Seraya Partners 是一家註冊於新加坡的私募基金管理公司，致力於亞洲新基建的投資開發，包括綠色能源產業、及數字基建產業。基金公司表示，電動機車及電動巴士為下一代主要綠色運具，未來在台灣政府的政策推動下，將會出現高速增長。為協助政府快速實現綠色能源轉型，基金將會在全台重點投資，促進行業發展。

晟颺再生能源表示，此次投資除運用台灣科技發展優勢，完整建置全台充電網路，未來也將攜手能海電能、凱勝綠能及其他相關廠商，將此商業模式複製到東南亞各國，包括新加坡、馬來西亞、越南、泰國、印度、菲律賓等，讓台灣綠色產業跨入國際市場。

能海電能（4586）成立於2006年，是台灣擁有快充電動機車整車的專利權，以及相關快充式電池產品和電源管理，並具規劃建置和管理各式充電站的專業能力。

能海營業項目包含以快充式電動機車銷售、各式電動車充電站規劃與設置（含電動公車、汽車及機車）及開發儲能系統等。目前推出的EV-50輕型綠牌車，價格僅為$39900元，且採用高安全性的長利科技磷酸鋰鐵電池，使用快充樁補電，僅需6-15分鐘即可充電至80%，車身並附設家充孔可直接在家充電。

能海為擴充營運資金，近期董事會已通過1.5萬張的私募案，有助三方合作。

凱勝綠能（2246）為台灣電動巴士生產大廠，營業項目涵蓋開發、組裝、生產及銷售台灣政府所推動六大新興產業的電動汽車、充電樁（站）槍線設備及電動機車快充電池等，並致力開發更多節能環保的綠色運具與相關產品。

市場人士表示，充電分為「充電式」及「換電式」，目前台灣電動機車市場主流雖然以換電式的電動機車為主，但主要因為台灣地窄人稠，容易建置完善的換電池站。

然而，放眼國際市場，多數車廠仍是以充電式電動機車為主，主要是因換電站的資夲支出和軟硬體設備費用高昂、折舊龐大，不適用於幅員廣大的歐洲及東南亞地區，因此設置快充式充電樁（站）將是未來市場主流，也是凱勝綠能和能海電能等公司未來努力的方向。