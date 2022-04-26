湯姆希德斯頓與克萊兒丹妮絲在劇中一起揭開小鎮百年蛇妖傳說的謎底。（Apple TV＋提供）

Apple TV＋影集《艾塞克斯之蛇》先於倫敦舉行首映會，邀請所有主要演員到場為影集預告片搶先拉開序幕。現場星光熠熠，2位主演湯姆希德斯頓與克萊兒丹妮絲皆盛裝登場，克萊兒丹妮絲更以一席龍刺繡的連身洋裝巧妙呼應影集主題的神祕性。以《哈利波特》系列電影飾演花兒戴樂古為兒所知的克蕾曼絲波西，在影集中飾演湯姆希德斯頓的妻子史黛拉，將再次展現她與生俱來的優雅與天真氣質。

該劇改編自被英國文壇公認為首屈一指的作家莎拉派瑞所撰寫的《迷蛇記》，克萊兒將飾演年輕寡婦珂拉，在丈夫死後與兒子來到艾塞克斯郡展開新生活，終能揮別家暴陰影、拋開社會枷鎖，擁抱內心高漲的女性自主意識與發揮考古學的天賦。她在此遇見幽默機智由湯姆希德斯頓所飾演的牧師威爾，兩人一見如故，為了解開小鎮百年蛇妖傳說的謎底，不自覺地更加靠近彼此。預告已在台灣時間26日晚間上線。

《艾塞克斯之蛇》將時空回溯至19世紀，透過謎題探索人性所有情感的可能性。但當本能與理性相衝突，科學與信仰相違背，人類該要如何做出最佳的決定，恐懼真的存在抑或是源自於內心黑暗處的念想？威爾和珂拉會遵從規範還是隨感性牽引？全劇共6集，將於5月13日在Apple TV＋首播2集。