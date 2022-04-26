《產經新聞》台北支局長矢板明夫26日透露，台北市衛生局致電通知他PCR檢測結果是陽性，需要在家隔離。他在臉書分享關於染疫的3點感想，並表示自己打了3劑高端疫苗，同時他稱讚台灣的防疫到現在表現得非常好，現在的情況「就像一場足球比賽已經完美地防守了前80分鐘，但最後10分鐘是最關鍵」。

矢板明夫今天(26日)在臉書發文表示，上午台北市衛生局來電話告訴他，2天前做PCR檢查結果是陽性，需要在家隔離10天。他指出，上週女兒的學校有同學感染，家人被匡列，自己也馬上推掉了所有的應酬，沒有去公司，一直在家辦公，並在週日時被防疫計程車接去進行篩檢。許多朋友得知消息後，也都打電話來慰問，並送給他很多麵包和水果，讓他感到十分溫暖。

矢板明夫指出，自己染疫後有3點感想。第1點是衛生局的工作人員十分辛苦，打電話來經常是深夜11點以後，無論男女都有些聲音嘶啞，可見這一段時間幾乎沒有怎麼休息，「台灣的防疫之所以能夠於領先世界，和這些人的默默貢獻是分不開的，在此向所有醫事人員道一聲感謝，您們辛苦了。」

第2點是PCR檢查十分人性化。矢板明夫說，他在乘坐計程車到河濱公園進行篩檢，且採檢時不用下車，不和任何人接觸，既防止交叉感染，又有效率。第3點則是高端疫苗控制症狀的效果確實不錯。自己打了3劑高端疫苗，而周圍幾個染疫的朋友都是打了別的疫苗，症狀都比較嚴重，但他的症狀卻很輕，對生活沒有什麼影響。

矢板明夫認為，台灣今天的確診人數超過6000人，已經全面進入與病毒共存的階段。台灣的防疫到現在表現得非常好，就像一場足球比賽已經完美地防守了前80分鐘，但最後10分鐘是最關鍵；打疫苗、勤洗手、多休息，保護自己也保護他人，大家一起協力，堅守最後10分鐘。