Hebe田馥甄原訂於5月13~16日在高雄巨蛋舉辦的《一一》演唱會，昨(25日)緊急公佈延期至9月9~12日舉辦，主辦單位表示，因近期疫情持續影響，經慎重評估後，為保障歌迷朋友及相關工作人員的健康安全，因此決定延期。但Hebe本人則難掩失落情緒，今(26日)凌晨她引用一句台詞說：「比悲傷更令人悲傷的是，空歡喜。」並附上一顆煎成太極形狀的荷包蛋圖，蛋黃上用奶油畫出笑臉，反映了她當下的失落情緒。

Hebe田馥甄昨緊急公告，5月中旬(13~16日)演唱會延期至9月中旬(9~12日)登場；對此，田馥甄所屬公司回應：「這段時間，請大家好好照顧自己，等待最好時辰到來我們再相遇。」對於延期一事，主辦單位表示，已購票的歌迷朋友，屆時可依照新場次原座位入場，欲選擇退票的歌迷朋友，請依照拓元售票公告的退票方式辦理退票，自公告日起至2022年5月6日止，主辦單位都將全額退票。

Hebe今凌晨在IG發文抒發感言：「聽到一一演唱會延期，頓時悵然若失，腦中浮現一句台詞：『比悲傷更令日人悲傷的是，空歡喜。』因為期盼，總覺得時間過的特別慢。乖乖地用耐心與努力，編織著日常的時光，彷彿好不容易集滿十張乖寶寶貼紙，終於換來一支心心念念，渴望已久的冰淇淋。眼巴巴地看著店員拉下冰淇淋機器的bar，奶油光澤的冰淇淋以最完美的曲線，神聖地層層繞圈堆疊在甜筒上，欣喜地拿在手裡，特別閉上雙眼，避免視覺干擾了味覺，張開嘴準備品嚐時，被經過的路人硬生生地歪打正著，”啪”一聲的，撞掉了手中的冰淇淋。空歡喜大概就是這麽一回事吧。」一番冰淇淋被撞落地的比喻，透露了她期望成空的失落感。

她感慨生命中不可承受之輕：「疫情讓原本覺得理所當然的生活被框住了。被限制的同時，也讓我們在框框裡學會珍惜，活在當下，學習緩緩移動，慢慢生活。將近二十年工作生涯中，幾乎都佈滿快節奏的工作。自覺因為疫情有時間和空間喘口氣，沒有什麼不好，有時甚至還會偷笑。當偷閒的閒已不再需要用偷的，閒散時光大量攤在眼前時，也體會了被半退休，這種不上不下，不快不慢；長時間時而休眠，時而待機的運作狀態，卡在中間的尷尬，不時收到延遲或取消，又或懸而未決的消息，也是另一種疲憊。」這樣突來的空閒顯然並不令她感到輕鬆愉悅。

但Hebe仍對四個月後與歌迷的重逢滿懷希望：「樂觀向陽如我（才怪），下一秒腦中又浮現一段歌詞：『凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，凡事要忍耐，愛是永不止息。』冰淇淋被撞歪了，再買就有。演唱會被延期了，九月就有機會再見面。只要大家健康平安，一切盼望皆有可能。疫情大大它一定認為我還學不會包容、相信、盼望、忍耐再忍耐，所以要我等等。等我學會了疫情要教我的，等大家健康安全都無憂時，就是我們相遇最好的時辰。」最後她說：「附上一張被我吃進肚子裡蛋蛋的微笑照，祝福大家平安健康臉上都有淡淡的微笑。」，並感謝所有醫護人員及相關單位，說大家辛苦了、加油。

畫面中的荷包蛋黃用奶油畫上笑臉，似乎反映著Hebe此刻「笑不出來」的心情；粉絲們紛紛與她定下約定：「是四重奏的台詞（Hebe：得分！）」、「平安健康最重要！」、「能再九月相見我已很惜福」、「只要能見面就是最好的時辰」、「我會健健康康平平安安等妳！」、「馥甄我們會耐心等待9月的到來」、「我們一定會再見面」，留言區刷了無數排愛心。