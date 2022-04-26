大陸環球網報導，中國駐巴基斯坦大使館工作人員26日證實，巴國南部城市卡拉奇當日發生一起爆炸案，造成4人死亡，其中包括3名中國公民。《環球時報》獲得一份巴基斯坦總理夏巴茲對此事措辭強烈的譴責聲明，稱這次事件為「懦弱的襲擊」，並表示將對此事進行徹底調查，並將肇事者繩之以法。

聲明稱：「今天，在卡拉奇發生的令人髮指的恐怖襲擊中，我們的中國朋友失去了寶貴的生命，我對此深感悲痛。我強烈譴責這次懦弱的襲擊。」

巴基斯坦總理在聲明中向遇難者家屬以及中國政府和人民致以「最深切的哀悼」，「我已指示對此事進行徹底調查，並將肇事者繩之以法。我們將向傷者提供一切可能的援助。」

聲明同時指出，巴基斯坦譴責一切形式的恐怖主義，「敵人的邪惡圖謀既不會削弱巴基斯坦和中國鐵一般的兄弟情誼，也不會影響我們的合作。」

基斯坦媒體26日報導，該國南部城市卡拉奇當日發生一起爆炸案，造成4人死亡，其中包括1男2女共3名中國公民。中國駐巴基斯坦大使館工作人員26日透過大陸《環球時報》證實上述消息，表明3名遇難者均為卡拉奇大學孔子學院（漢語教學中心）中方工作人員。

外電稱，死者係孔子學院院長黃桂平，教職員丁木鵬（音譯），陳賽（音譯），另一人為巴國籍司機。

目前，此次爆炸案發生的原因仍在調查中。法新社報導，一名罩袍女子自殺式襲擊者實施了這次行動，導致卡拉奇大學孔子學院附近的一輛麵包車發生爆炸。另據巴基斯坦電子媒體黎明新聞（DawnNewsTV）報導稱，巴基斯坦分離主義組織「俾路支解放軍」聲稱對這次襲擊負責。

新華社報導，「俾路支解放軍」經常在巴國境內對安全部隊和平民實施恐怖襲擊。巴基斯坦政府於2006年宣布取締該組織。

《今日印度》引述巴基斯坦當地媒體報導稱，3名中方工作人員當時正在發生爆炸的那輛麵包車中。

2021年至今，巴基斯坦已發生多起爆炸襲擊事件。去年4月21日，巴基斯坦西南部俾路支省首府奎達市一酒店遭遇爆炸襲擊，導致至少4人死亡、12人受傷。巴基斯坦內政部長艾哈邁德稱，中國駐巴基斯坦大使下榻該酒店，但事發時已外出。巴基斯坦塔利班組織宣稱對此次事件負責。

去年7月14日，巴基斯坦北部一輛公車發生爆炸，造成13人死亡，包括9名中國公民，另有28名中國公民受傷。