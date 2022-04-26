大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》系列開播以來話題不斷，即便第三季的姐姐陣容尚未正式公布，都有許多爆料顯示節目即將開播。近日，有參加節目現場錄製的觀眾指出，主持人謝娜竟當眾調侃阿嬌（鍾欣潼）的身材，遭網友罵到臭頭。

最近有參與第三季現場錄影的網友爆料，女主持人謝娜竟然當眾揶揄阿嬌的體態，她先是稱讚阿嬌瘦了，之後卻刻意補充一句：「還可以再瘦一點！」；據悉阿嬌前陣子為拍電影增重，但礙於合約的緣故而不能公開，對比巔峰時期的纖瘦身材，阿嬌吞忍不少酸民的冷嘲熱諷，因此謝娜這番言論遭到許多網友批評，直指她非常不尊重阿嬌，「業務水平差還不自知」、「不分場合開些莫名其妙的玩笑，然後自己還迷之自信」，還有人震怒到直接叫謝娜退出演藝圈，引起軒然大波。

不過，也有另一派網友替謝娜緩頰，表示她和阿嬌是多年的老友，相信她並沒有惡意，「粉絲覺得，說得也沒錯」、「本來就是還可以再瘦點啊」，掀起熱烈討論。

阿嬌已瘦回纖瘦體態。（圖／微博@阿嬌）

阿嬌去年身材暴肥。（取自優酷YouTube）

事實上，阿嬌去年上大陸節目《怦然心動20歲》時，就因明顯發福的身材引起關注，根據東網報導，阿嬌曾有荷爾蒙失調的問題，她的隊友阿Sa表示健康快樂最重要，不會因此事特意關心對方給壓力。