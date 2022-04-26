馬路上常常可以看到穿梭在車陣之間販賣玉蘭花的小販，一名女子表示，日前在台中的某個路口，花50元買了一串玉蘭花，不料拿到後竟異常的寒酸，超扯照片曝光後讓眾人笑翻，網友一看直呼「萬物齊漲，連玉蘭花也撐不住了」，還有人說「應該是鐵絲漲價了」。

這名女網友24日在臉書社團《爆怨公社》PO出一串玉蘭花的照片表示，發現有好幾位網友跟她一樣，在台中同一個路口遇到相同經歷，都是遇到紅綠燈短秒數，在被催促「先付錢才拿到花」的情況之下，買到超寒酸的玉蘭花。

女網友PO出花了50元買到的玉蘭花。(圖/截自臉書爆怨公社)

從照片中可見，有別於一般一串至少會有兩、三朵花，她買到的玉蘭花卻只有單獨一小朵，而且看起來好像快要枯萎了，被串在鐵絲上特別單薄，讓她傻眼崩潰「這樣要50塊？你在跟我開玩笑嗎？這位阿嬤」。

照片曝光後讓不少人笑翻，網友紛紛回應「萬物齊漲，連玉蘭花也撐不住了」、「應該是鐵絲漲價了」、「鐵最近漲很兇」、「鋼絲50元，花是送的」、「剛好串到最後剩一朵」，還有人推測可能因為天氣變熱，產量變少，安慰她「就當作是做愛心吧，讓阿嬤賣多一點花」。